Torino | Mazzarri | Baselli non ci sarà Zaza e Soriano ancora non al top

Torino - lo strano intreccio in uscita : Ljajic - Iago e le scelte di Mazzarri : Torino alle prese con il mercato in uscita, sino alla fine di agosto ci sarà quasi certamente una cessione in attacco Il Torino sta vivendo un momento di incertezza in merito al mercato in uscita. Dopo lo sfogo di Iago a seguito della gara contro la Roma, sembrava essere proprio il mancino il primo indiziato a lasciare i granata, date anche le tante offerte pervenute dalla Spagna. Mazzarri però sembra essersi opposto a tale soluzione ed ...

Un Torino “rivoluzionato” contro l’Inter : Mazzarri tra novità e ballottaggi prepara l’11 per San Siro : Torino alle prese con la fase di preparazione dell’incontro delicatissimo di domenica in casa dell’Inter, Mazzarri metterà in campo molti nuovi arrivi Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a giocare una gara delicata sul campo dell’Inter. Le due squadre sono state entrambe sconfitte all’esordio ed ora sono in cerca di riscatto immediato per non partire con un grave handicap in campionato. I granata di Mazzarri, ...

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Torino - Mazzarri ha trovato un grande centrocampista : che esordio per Meite : esordio boom per il centrocampista Meite, importante innesto per il Torino. Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato qualche sorpresa ma anche molte certezze. Una partita che ha regalato grande spettacolo è stata sicuramente quella tra Torino e Roma, ottima prestazione per la squadra di Walter Mazzarri, partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, poi l’invenzione del giovane Kluivert ...

Serie A Torino - Mazzarri salta il post partita. Petrachi : «Meglio evitare...» : L'EX ROMA - Così Iago Falque che si è visto annullare il potenziale 1-0 dal Var: "Non capisco il Var - ha detto lo spagnolo a Sky Sport - Il mio gol è stato rivisto e annullato, ma la spinta di Fazio ...

Torino - Mazzarri in silenzio. Petrachi : "Se parla si becca 10 giornate" : C'è rabbia. Al Torino non sono andate giù le decisioni arbitrali di Torino-Roma: dal gol annullato dal Var a Iago Falque al rigore non concesso sullo 0-0 per un contatto Fazio-Iago. Nel dopo partita, ...

Torino - Mazzarri : "Rosa ampia - Zaza da valutare. Roma? Serve partita perfetta" : Soriano, Zaza, Aina e Djidji, per ora restano fuori dal discorsi di Walter Mazzarri: "Voglio che i giocatori rimangano concentrati sulla Roma. Zaza? Non l'ho ancora visto, deve ancora fare i test ...

Mazzarri : 'Torino al meglio contro la Roma' : TORINO - Terminata la sessione estiva di mercato con gli arrivi di Djidji , ma soprattutto Soriano e Zaza domani per i granata è tempo di battezzare il campionato nell'esordio contro la Roma. ' E' la ...

Calciomercato Torino - il rush finale è pazzesco : ecco come cambia la squadra di Mazzarri [FOTO] : Calciomercato Torino – Da Flop a Top. Il Calciomercato del Torino cambia pelle nelle ultime ore ed il presidente Cairo piazza due colpi veramente clamorosi che completano la rosa, arrivano il centrocampista Soriano e l’attaccante Zaza. Adesso Mazzarri può tentare l’assalto all’Europa League, il presidente Cairo ha regalato al tecnico gli uomini perfetti per il modulo 3-5-2, la coppia d’attacco formata da Zaza ...

Liverpool-Torino - Mazzarri convoca 21 giocatori : TORINO - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri , ha selezionato 21 calciatori per l'amichevole di domani sera a Liverpool , calcio d'inizio ore 20.30 italiane, diretta tv su La7 e su Torino Channel,. ...

