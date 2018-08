Toninelli | Ue dia senso a sua esistenza | rispetti decisioni giugno

Crollo ponte - Toninelli : Cdp? Non escludiamo alcun tipo di strada : Milano, 22 ago., askanews, - "Non escludiamo alcun tipo di strada per ristabilire gli equilibri giusti tra interesse pubblico e interesse privato". Lo ha detto a Radio24 il ministro delle ...

Le code polemiche della tragedia : dibattito sulla nazionalizzazione - accuse per Toninelli al mare : Il premier Conte cerca di mediare tra le componenti del governo pro e contro il controllo dello Stato di Autostrade -

Scontro Toninelli-Salvini su nave Diciotti : i 117 sbarcheranno a Catania. Immediato NO da dal Viminale : Teleborsa, - Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli aveva dato l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Catania, ma il titolare dell'Interno dice NO. Almeno fino a quando per i 177 ...

NAVE DICIOTTI - SALVINI “ATTRACCO SENZA SBARCO A CATANIA”/ Migranti - Viminale contro Toninelli-Guardia Costiera : Migranti, NAVE DICIOTTI: le ultime notizie, SALVINI "contro" Toninelli sullo SBARCO a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Diciotti - nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 migranti. Toninelli : “Malta inqualificabile. Ue intervenga” : Non si sblocca la situazione per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Da quattro giorni l’imbarcazione con a bordo 177 migranti attende l’indicazione di un porto sicuro dove poter attraccare. L’Italia, tramite il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri. Fonti del dicastero degli Esteri nelle scorse ore hanno fatto sapere che il governo sta chiedendo ...

Crollo Ponte Genova - un sindaco abruzzese scrive a Toninelli : “Ennesimo sollecito - non intendiamo celebrare tragedie” : “Il 13 agosto ho inoltrato l’ennesimo sollecito alla Provincia di Chieti per la messa in sicurezza della strada provinciale che dalla autostrada conduce verso l’interno. L’ultima di una lunga serie di lettere sempre inascoltate. Solo 24 ore dopo la tragedia di Genova. Noi non intendiamo celebrare tragedie”. Lo afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova con la sua scia ...

Crollo ponte Morandi - Conte - Di Maio e Toninelli sul luogo del disastro : "Una immane tragedia" : Dopo il Crollo del ponte Morandi sulla A10, che ha causato almeno 22 vittime e decine di feriti, i vertici dell'esecutivo sono diretti a Genova. È già sul posto il sottosegretario Edoardo Rixi, ligure, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nel capoluogo già in serata e fino a domani. È in arrivo nel capoluogo ligure anche il vice premier Luigi Di Maio che ha comunicato su Twitter: "È una ...

Crolla il ponte Morandi a Genova - auto nel vuoto - per ora 11 morti. Toninelli : "Tragedia immane" : Articolo aggiornato alle ore 14,00 del 14 agosto 2018 Un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10 è Crollato. Al momento le vittime accertate e ufficializzate dal Viminale sono 11, ma il loro numero sembra destinato ad aumentare. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco si sarebbe verificato un cedimento strutturale di una delle colonne del ponte all'altezza di via Fillak, nella zona di ...

