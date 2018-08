Tiro con l’arco – Domani il congresso elettivo WAE

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia nelle specialità olimpiche. Tanti pass per Tokyo possono essere conquistati : Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del Tiro a volo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio cinque titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti nelle quattro specialità individuali ed un massimo di due squadre nel trap misto. Ognuna delle specialità olimpiche metterà in palio 4 pass: ...

NBA – Manu Ginobili pronto a considerare l’ipotesi di riTiro : decisivo l’incontro con coach Popovich : Manu Ginobili sarebbe pronto a considerare l’ipotesi di ritiro: la decisione verrà presa dopo l’incontro con coach Popovich che avverrà nei prossimi giorni Manu Ginobili sta pensando seriamente di ritiararsi, non alla fine della prossima stagione, ma in questi giorni. Il cestista argentino ha ancora un anno di contratto con i San Antonio Spurs ma, alla straordinaria età di 41 anni, nella mente dell’ex Virtus Bologna e Viola Reggio ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - ci sono gli azzurri Campioni del Mondo : L’Italia si prepara agli Europei 2018 di Tiro con l’arco che si disputeranno a Legnica (Polonia) dal 26 agosto al 1° settembre. La rassegna continentale assegnerà i titoli individuali, a squadre e nel mixed team e verranno messi in palio i pass per gli European Games 2019. La nostra Nazionale, che prima della rassegna continentale svolgerà un raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, potrà contare sulle sue stelle: il terzetto ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le favorite dello skeet. Italia con lo stesso tris d’assi degli Europei : Si avvicinano i Mondiali di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna iridata junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra dieci ed undici setttembre si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. L’Italia calerà lo stesso tris d’assi degli Europei appena disputati a Leobersdorf, con la differenza che qui in palio ci ...

Viterbo - l'Atc vuole il Tiro con l'arco per uccidere gli ungulati. Enpa : pratica crudele : oltretutto il mondo venatorio non ha interesse alcuno alla diminuzione del numero degli esemplari, perché così facendo ridurre le possibilità di sparo. « Sono ormai numerosissime le sentenze di ...

F1 - Raikkonen spiazza tutti sul suo riTiro : “non sarà difficile dire basta con questo lavoro” : Il pilota della Ferrari ha svelato durante la conferenza stampa di presentazione della sua autobiografia il proprio pensiero sul ritiro Kimi Raikkonen non teme il giorno in cui dirà basta con la Formula 1 anzi, sarà sollevato di non dover essere più costretto a rilasciare interviste. Photo4/LaPresse E’ lo stesso pilota finlandese a sottolinearlo durante la conferenza stampa di presentazione della sua autobiografia ‘The Unknown ...

Tiro con l’arco paralimpico - Europei 2018 : Italia maestosa - 10 medaglie con 3 ori! Secondi nel medagliere : Italia letteralmente strepitosa agli Europei di arco paralimpico che si sono disputati a Plzen (Repubblica Ceca). La nostra Nazionale ha chiuso il medagliere al secondo posto alle spalle della Russia con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Gli azzurri hanno conquistato il maggior numero di podi (10) contro i 9 della Russia che ci precede in virtù dei quattro ori conquistati. Arrivano dunque ottimi segnali in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 (il ...

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il riTiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...

Si sblocca Lazio-Napoli! Gol pazzesco di Immobile : ne fa fuori 3 con una finta - il Tiro è imparabile [VIDEO] : Lazio-Napoli si sblocca a metà del primo tempo grazie al gol di Ciro Immobile: il bomber biancoceleste salta 3 giocatori con una finta e batte Karnezis con un sinistro micidiale Il primo big match della Serie A, Lazio-Napoli, si sblocca a metà del primo tempo. Ad aprire le danze è Ciro Immobile, il trascinatore della scorsa stagione della Lazio che si conferma subito in palla anche nel nuovo anno. Il gol è una perla: Immobile riceva da ...

Tiro con l’arco – Campionati Europei Para-Archery : Italia super con 3 ori - 3 argenti e 4 bronzi : L’Italia chiude gli Europei di Pilsen (Cze) al 2° posto nel medagliere dietro la Russia ma col maggior numero di podi (3 ori, 3 argenti, 4 bronzi). Bonacina e Panariello d’oro, Vaccaro e Virgilio d’argento, Pellizzari e Mijno di bronzo Straordinaria l’avventura azzurra agli Europei Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca. Dopo le 4 medaglie a squadre di ieri (1 oro, 1 argento, 2 bronzi), al termine delle sei ...

Alonso spiega il riTiro dalla F1 : "Che noia - si sa tutto prima. E vincono le polemiche" : Lo spagnolo, però, non esclude un ritorno: "Sono ancora giovane, quest'anno disputo 27 gare e mi sento ancora forte"