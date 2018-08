Tim Burton in 10 film

wired

(Di sabato 25 agosto 2018) Da un po’ di tempo c’è chi sostiene che Timsi sia lentamente ma inesorabilmente incamminato sul viale più frequentato di Hollywood, quello del tramonto. Sono lontani i fasti degli anni ’90, nei quali con una serie di pellicole unanimemente ritenute capolavori cult, il regista si è legittimamente guadagnato la spilletta di autore ispirato, grazie a un’estetica marcata e riconoscibile rintracciabile in ogni sua produzione. Da rassicurante punto di riferimento di un genere, con l’inizio degli anni ’00, e in particolare dall’uscita nel 2003 di Big Fish, ritenuto l’ultimo grandeburtiano, un’ineluttabile pigrizia creativa sembra essersi impossessata del regista. Come spesso accade in questi casi, però, i numeri non tornano: perché se è vero che il suo Alice in Wonderland del 2010 è stilisticamente ritenuto distante anni luce ...