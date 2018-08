Tifosi Palermo si scontrano a Salerno

Daspo ai Tifosi del Palermo per la rissa a Perugia : Il questore di Perugia ha disposto il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, il Daspo, per nove sostenitori del Palermo che in base alle indagini della polizia il 17 febbraio scorso erano stati coinvolti in una rissa tra appartenenti alla medesima tifoseria in un parcheggio dello stadio Curi. I provvedimenti sono stati adottati in seguito agli accertamenti condotti congiuntamente dalle digos di Perugia e ...

Rissa tra Tifosi : sottoposti a Daspo nove ultra' del Palermo : UMWEB, Perugia. Il Questore di Perugia ha disposto il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a carico di 9 tifosi del Palermo, tutti ivi residenti. I provvedimenti ...

Palermo - due pugni allo stomaco : calpestato il 'senso della giustizia'. E i Tifosi si allontanano : Lui avrà tutte le colpe del mondo sul piano gestionale , lo dico a beneficio dei tanti che lo denigrano da tempo con motivazioni più o meno valide, ma raramente " forse mai " è stato colto in fallo ...

Palermo : raduno dei Tifosi per protestare : I tifosi del Palermo si raduneranno nel pomeriggio, alle 18,30, davanti allo stadio Barbera per protestare dopo quanto è successo nella partita di ritorno della finale dei Playoff contro il Frosinone. “Dall’atteggiamento dei giocatori ciociari sin dal primo minuto, al rigore concesso ai rosanero e poi revocato dopo le pressioni dei padroni di casa nei confronti dell’arbitro La Penna”, dicono gli organizzatori. Nel ...