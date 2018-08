The Low Road | Recensione | Trailer e Gameplay

Stash dei The Kolors/ Fermato da alcune ragazze per un follow su Instagram : "Non è la prima volta" : Episodio particolare per Stash dei The Kolors . Dopo essere stato Fermato da alcune ragazze in albergo, il cantante si è sfogato su Instagram: "Serve un risveglio generale"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Stash dei The Kolors - fermato in hotel per un follow : "Serve un risveglio generale" : Stash dei The Kolors torna a far parlare di sé dopo l'aggressione subita qualche settimana fa, coinvolto in una lite a difesa di una ragazza. Il terreno è sempre quello di Instagram, su cui il frontman della band è molto attivo, con 775mila seguaci all'attivo.Secondo quanto raccontato sui social, il cantante sarebbe stato placcato in un hotel di Riccione da un gruppo di ragazze che gli hanno chiesto di ricambiare il "segui" su Instagram. ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Detective Case and Clown Bot in The Express Killer : Recensione - Trailer e Gameplay : Appassionati di avventure grafiche, oggi vi porteremo nell’esilarante mondo di Detective Case and Clown Bot in the Express Killer con la nostra Recensione, che abbiamo avuto modo di provare su Steam su gentile concessione del team Nerd Monkeys. Detective Case and Clown Bot in The Express Killer Recensione Il Detective più strambo del mondo è arrivato su PC con il suo secondo caso, dopo Murder in the Hotel Lisbon, ...