Tesla resta in Borsa | annuncio di Elon Musk

Tesla : Musk - resta in Borsa - è la strada migliore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Tesla resta in Borsa" - dietrofront di Musk : Marcia indietro di Elon Musk sull' ipotesi di ritirare il titolo Tesla dai listini di Borsa . Il creatore e amministratore delegato dell'azienda con un messaggio a borse chiuse ha comunicato di aver ...

Tesla resta in Borsa - annuncio di Musk - 2 - : ANSA, - NEW YORK, 25 AGO - La strada migliore per Tesla è restare quotata in Borsa. Lo afferma l'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche Elon Musk, dopo aver incontrato il consiglio ...

Tesla resta in Borsa. L'ad Musk : "E' la strada migliore" : La strada migliore per Tesla è restare quotata in Borsa. Lo afferma l'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche Elon Musk, dopo aver incontrato il consiglio di amministrazione. Il ...