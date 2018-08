Terremoto | Ceriscioli | ' Accordo di programma con il Governo per la ricostruzione'

Terremoto - Ceriscioli a Conte : “Mantenere gli organici nelle scuole” : Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli scrive al premier Giuseppe Conte per chiedere la proroga degli organici docenti e personale Ata per le scuole del cratere. “Siamo preoccupati perché ormai i tempi stringono – spiega il presidente -. Tra poco più di un mese gli studenti torneranno nelle aule e al momento sia nel Milleproroghe sia nel decreto sul Terremoto, i primi atti del governo, non è stato inserito nessun ...