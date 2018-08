TEMPTATION ISLAND VIP Tra le tentatrici arriva Erjona Sulejmani | l' ex moglie di Blerim

Nilufar e Giordano in viaggio per TEMPTATION ISLAND Vip - lui si sfoga : 'Sono impreparato' : Li abbiamo conosciuti nello studio della trasmissione pomeridiana più ta e discussa [VIDEO]su Canale 5, Uomini e donne: parliamo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia, saldamente unita dopo la scelta dell'ex tronista napoletana registrata a fine del suo percorso sul trono, è pronta a mettere alla prova il proprio sentimento. Nilufar e Giordano nelle ultime ore hanno ufficialmente abbandonato la citta' per intraprendere un viaggio ...

Dramma TEMPTATION ISLAND Vip - terribile mazzata per Simona Ventura : 'Temptation Island Vip' e la notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire: la messa in onda del reality dei sentimenti slitta dall'11 settembre ai primi di ottobre. L'anticipazione è del sito '...

TEMPTATION ISLAND Vip : la messa in onda slitta a ottobre? : Temptation Island Vip slitta a ottobre? Pare che la messa in onda del celebrity reality condotto da Simona Ventura possa arrivare in tv con un mese di ritardo rispetto a quanto previsto: da metà settembre slitterebbe a ottobre, sempre in prime time su Canale 5! Temptation Island Vip: quando in tv Il ritorno di Simona Ventura in tv alla conduzione del reality dei sentimenti e delle tentazioni pare subirà un ritardo. Come anticipato da Tv Blog, il ...

TEMPTATION ISLAND Vip rimandato : la data di inizio non è più l’11 settembre : Quando inizia Temptation Island Vip? Non più martedì 11 settembre Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva, Temptation Island Vip non partirà più martedì 11 settembre, come inizialmente previsto. A rivelarlo è Blogo, che chiarisce che le riprese del nuovo programma di Simona Ventura non sono ancora iniziate. Com’è noto, la permanenza nel […] L'articolo Temptation Island Vip rimandato: la data di inizio non è più ...

Gossip TEMPTATION ISLAND Vip : un ex tronista tentatore : Temptation Island Vip: un tronista di Uomini e Donne nel cast Le registrazioni di Temptation Island Vip sono alle porte ormai. Alcune delle coppie protagoniste del reality sono state paparazzate in partenza per la Sardegna e in queste ore sarebbero stati pizzicati anche i tentatori del programma. Il sito IsaeChia ha infatti lanciato un Gossip sui possibili single che sbarcheranno a breve sull’isola delle tentazioni. In base ...

Anticipazioni TEMPTATION ISLAND Vip : il reality è stato rinviato : Temptation Island Vip posticipato: quando inizia Brutte notizie per tutti gli amanti dei reality e del trash televisivo. Temptation Island Vip è stato posticipato e la prima puntata non andrà più in onda martedì 11 settembre. Come ha anticipato TvBlog, la messa in onda del docu-reality dei sentimenti e delle corna è prevista per ottobre e non in settembre come era stato stabilito in un primo momento. Le registrazioni di Temptation Island Vip ...

Cast TEMPTATION ISLAND Vip : Simona Ventura annuncia i concorrenti : A settembre prenderà il via la prima edizione di Temptation Island Vip, che andrà in onda su Canale 5 e sarà condotta da Simona Ventura. La conduttrice ha postato – sulla propria pagina Facebook – uno spot promozionale che ufficializza il Cast del reality show. Temptation Island Vip: sei le coppie di questa prima edizione Sulle spiagge di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, si ritroveranno sei coppie. Tra queste, ci sarà anche ...

I Retroscena di Blogo : TEMPTATION ISLAND Vip da ottobre su Canale 5 : Quella in programma è la prima versione vip del reality show dell'estate. Temptation Island vivrà uno sdoppiamento e nelle prossime settimane sbarcherà nella prima serata di Canale5 con una nuovissima versione vip.Dopo un'estate fatta di grandi successi con la sua versione "nip" condotta da Filippo Bisciglia, il programma prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi torna con una edizione fatta di sei coppie vip che metteranno alla ...

Bettarini - la decisione riguarda il figlio Niccolò. Succede prima di TEMPTATION ISLAND Vip : Ci siamo: a settembre ripartono tutti gli show più amati della televisione. E parte anche Temptation Island Vip. Cioè in realtà le registrazioni inizieranno prima e queste sono le ultime ore di libertà per i protagonisti della versione “vip” dell’amatissimo reality di Canale5. Lo show, come tutti ormai sapranno, sarà condotto da Simona Ventura. Per questo ha fatto parecchio discutere la partecipazione di Stefano Bettarini che, della ...