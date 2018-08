Superbike | Melandri messo alla porta da Ducati senza preavviso

Superbike - Test Portimão 2018 : Jonathan Rea chiude in testa davanti ai due piloti della Yamaha. Quarto Marco Melandri : Dopo una seconda giornata a dir poco rovente per via delle temperature, è Jonathan Rea a chiudere con il miglior tempo i Test Superbike di Portimão, in Portogallo. Il pilota della Kawasaki ha fatto segnare un tempo di 1’41″192, inarrivabile per tutti. L’attuale leader del Mondiale ha infatti preceduto il resto del gruppo di un secondo, facendo segnare un giro record. Nella top tre ci sono i due piloti della Yamaha, ovvero Alex ...

Superbike - Marco Melandri imbufalito : “Appiedato da Ducati senza un motivo - non mi hanno chiamato!” : Marco Melandri è letteralmente infuriato dopo essere stato appiedato dalla Ducati che dal prossimo anno non lo schiererà più nel Mondiale Superbike. Un fulmine al ciel sereno per il ravennate che oggi ha sbottato in un’intervista rilasciate a Speedweek: “Sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai. Sapete qual è il colmo? Finora nessuno mi ha detto che sono fuori. Ne ho ...

Superbike - Test Portima~o 2018 : Marco Melandri davanti a tutti nella prima giornata. Assente Sykes per infortunio : Il Mondiale di Superbike 2018 si prepara a tornare in scena per il decimo round previsto sul tracciato portoghese di Portima~o. Una pista con un disegno altamente spettacolare, apprezzata dai centauri perché di grande difficoltà tecnica. In attesa di vedere gli “eroi” delle derivate di serie esibirsi nel weekend iridato, programmato dal 14 al 16 settembre, il Circus è protagonista di una due giorni di Test proprio sul circuito ...

Superbike - Melandri ai saluti con la Ducati : al suo posto Alvaro Bautista dalla MotoGp : Sembra fatta per Alvaro Bautista in Superbike, il pilota di MotoGp dovrebbe prendere il posto di Marco Melandri: la conferma di Paolo Ciabatti Alvaro Bautista ad un passo dal prendere il posto di Marco Melandri in sella alla Panigale V4. In Superbike l’anno prossimo al posto del pilota italiano nel team Aruba.it Racing-Ducati ci potrebbe essere proprio lo spagnolo che in questa stagione è protagonista in MotoGp. La quasi conferma ...

Marco Melandri termina l’avventura in Superbike? La Ducati punta su Alvaro Bautista : Marco Melandri sembra destinato a concludere la sua avventura in Superbike al termine di questa stagione. Come riporta il portale corsedimoto.it, citando voci molto vicine al centauro di Ravenna, la Ducati sembra intenzionata ad affidarsi ad Alvaro Bautista (in uscita dalla MotoGP) per affiancare Chaz Davies, lasciando così Macho a piedi. Il 36enne, iridato nella 250 nell’ormai lontano 2002, aveva iniziato la propria carriera nella ...

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

Superbike - Melandri : «Ho dato spettacolo» : COME SAGAN - ' Anche senza essere riuscito a vincere, ho provato a dare spettacolo e credo di esserci riuscito, come insegna un grande dello sport come Peter Sagan - ha continuato il 36enne pilota ...

Superbike - terzo posto per Marco Melandri in Gara-2 a Misano : giù dal podio invece Chaz Davies : L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, restando sempre nel gruppo dei primi ed ingaggiando una spettacolare battaglia, prima con il compagno di squadra Davies poi con Rea Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1 con Chaz Davies, il team Aruba.it Racing – Ducati ha fatto il bis davanti ai propri tifosi in Gara 2 a Misano grazie al terzo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea in fuga - +92 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di San Marino. Il britannico ha realizzato una magica doppietta nel nono round di Misano Adriatico e così si ha portato il proprio vantaggio su Chaz Davies a +92 mentre Marco Melandri è in quinta piazza. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1 Jonathan REA 370 KAWASAKI 2 Chaz DAVIES 278 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 248 YAMAHA 4 TOM SYKES ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2. Marco Melandri conclude in terza posizione : Sempre lui. Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2 del GP di San Marino, sul tracciato di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel nono round del Mondiale 2018 di Superbike il nordirlandese della Kawasaki, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche, ha saputo centrare il bersaglio grosso anche in quest’occasione. L’alfiere della ZX-10RR ha preceduto ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : trionfo Rea in gara 2! Melandri è terzo Gp Italia : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Superbike Misano - Superpole : Sykes imbattibile - 8° Melandri : Misano - Misano è regno incontrastato per Tom Sykes che si prende l'ennesima Superpole, l'ottava consecutiva, su questo circuito e la 46° in carriera. Il britannico ha girato in 1'33″640, nuovo ...

Superbike Misano - Melandri : «Non vedo l'ora di scendere in pista» : TORINO - Marco Melandri sente aria di casa visto che sabato e domenica si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Proprio qui infatti il ravennate ha ottenuto la sua prima vittoria ...

Superbike - Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a Laguna Seca : caduta per Melandri : Chaz Davies chiude al secondo posto Gara-2 a Laguna Seca, niente da fare per Melandri, caduto in curva 5 Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio in Gara 2 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, con un altro secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese è scattato bene dalla terza fila, recuperando subito posizioni. Dopo alcuni momenti concitati nelle fasi ...