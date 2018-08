Sulla Diciotti l' umanità è diventata un lusso

Fonti Viminale : "Sulla Diciotti tranquillità assoluta - la linea della fermezza non cambia" : "C'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza". Sono Fonti del Viminale a fornire l'aggiornamento sulla situazione della nave Diciotti, ormeggiata da cinque giorni nel porto di Catania. A bordo ci sono ancora 150 migranti: 130 eritrei, 10 delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano e un somalo.Non cambia, quindi, la linea di Matteo Salvini, che ha espresso "ringraziamento e sostegno" ai militari a ...

'I migranti? Trattenerli Sulla Diciotti è nel loro interesse'. Parla Giarrusso - M5s - : Roma. Alla fine, per uno di quei paradossi tutti italiani, è proprio la sconfitta politica, la conclamata incapacità del sedicente governo del cambiamento di ottenere non già l'ascolto, ma quantomeno il riconoscimento della credibilità, a ricompattare la pattuglia gialloverde. Lo ...

Boldrini : Sulla Diciotti 195 ostaggi - Salvini chiede riscatto a Ue : Roma, 25 ago., askanews, - sulla nave Diciotti nel porto di Catania 'ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede ...

Laura Boldrini : "Sulla Diciotti 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 marinai. Salvini chiede riscatto all'Ue" : "Qui ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che ieri ha visitato la nave Diciotti."Gli italiani - afferma ...

Etna in eruzione visibile dal porto di Catania : stupore per i migranti Sulla Diciotti : In corso da circa due giorni l’eruzione dell’Etna: si sta registrando attività stromboliana con lanci di lapilli incandescenti e lava emessi dal nuovo cratere di Sud-Est. Il vulcano attivo più alto d’Europa è ben visibile dal porto di Catania: sorpresa e stupore, soprattutto ieri sera, da parte dei 150 migranti attualmente sulla Diciotti. L'articolo Etna in eruzione visibile dal porto di Catania: stupore per i migranti sulla ...

Le accuse a Salvini Sulla nave Diciotti - secondo Repubblica : Carlo Bonini e Salvo Palazzolo scrivono che i magistrati stanno cercando di capire se il governo abbia sequestrato i migranti a bordo della nave bloccata a Catania The post Le accuse a Salvini sulla nave Diciotti, secondo Repubblica appeared first on Il Post.

Migranti - scontro Italia-Ue Sulla Diciotti : Dopo il nulla di fatto dalla riunione di Bruxelles su una soluzione del caso, Di Maio e Salvini minacciano di non pagare la quota all'Ue, ma la risposta comunitaria è durissima: 'Così non si va da ...

Scontro con l'Ue Sulla Diciotti - ma in pratica sulla Finanziaria : ... Rignano,, mentre alle europee di 4 anni fa conquistava il 40,8% dei consensi e sembrava il padrone indiscusso della politica italiana. I cicli politici si esauriscono in fretta e Matteo Salvini e ...

La grillina fulmina la sinistra : "Sulla Diciotti solo per applausi" : Mentre non si placa nel Partito democratico la polemica sugli applausi a Matteo Salvini e Luigi Di Maio al loro arrivo ai funerali per le vittime di Genova, ecco che la portavoce grillina Mirella ...

Diciotti - Salvini : 'Verifiche Sulla nave per trovare profughi veri' : "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ...

Durissimo scontro Italia-Ue Sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Farnesina - no di Budapest Sulla Diciotti : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha incontrato ieri alla Farnesina il collega degli Esteri ungherese Peter Szijjarto e ha chiesto la disponibilità di Budapest ad ...