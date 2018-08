Stupro in spiaggia | fermato un 25enne senegalese

Jesolo - fermato un senegalese per lo Stupro della 15enne in spiaggia. Salvini : «Aveva precedenti - assurdo» : È stato fermato un senegalese per lo stupro della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo. L'uomo, un 25enne, è stato rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre dove aveva...

Jesolo - fermato un 25enne senegalese per lo Stupro in spiaggia di una minorenne : Un 25enne senegalese è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. La polizia di Venezia ha eseguito il fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia e e sull’uomo pesano gravi indizi. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare, a Venezia Mestre, il 25enne che aveva trovato rifugio ...