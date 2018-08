Stupro di una 15enne a Jesolo Fermato un giovane senegalese

Jesolo - fermato un 25enne senegalese per lo Stupro in spiaggia di una minorenne : Un 25enne senegalese è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. La polizia di Venezia ha eseguito il fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia e e sull’uomo pesano gravi indizi. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare, a Venezia Mestre, il 25enne che aveva trovato rifugio ...

Violentarono una ragazza con la 'droga dello Stupro' - 3 condanne - : Due dei tre uomini accusati di aver abusato di una 22enne in provincia di Monza e Brianza, dovranno scontare una pena di 12 anni; il terzo 8 anni e 6 mesi. La corte ha riconosciuto l'aggravante dell'...

Palermo - Stupro di gruppo su una ragazzina di 14 anni : arrestati 3 minorenni : Tre minori, due quindicenni e un diciassettenne, sono stati arrestati a Palermo con l'accusa di aver violentato in gruppo una ragazzina di quattordici anni. La violenza risale al periodo di Carnevale, ma solo diversi giorni dopo la vittima ha trovato il coraggio di confidarsi coi genitori. A quel punto sono scattate le indagini.Continua a leggere

Milano - droga dello Stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Palermo - Stupro di gruppo su una quattordicenne : arrestati tre minorenni : I fatti risalgono alla primavera. La ragazzina ha avuto il coraggio di denunciare solo qualche giorno dopo

La Spagna verso una legge sul consenso esplicito : se l’altro non dice “sì” - è Stupro : La proposta dopo che i giudici hanno derubricato a semplice “abuso sessuale” una violenza di gruppo nei confronti di una diciottenne, solo perché era rimasta immobile

Condannato per lo Stupro di una 15enne - esce dal carcere per un permesso e viene ucciso : È accaduto ieri sera a Frasso Telesino, nel Beneventano. La vittima, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni era stato arrestato dai carabinieri nel 2009 con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne

Tassista abusivo arrestato a Milano per lo Stupro di una 20enne : Milano , askanews, - Un Tassista abusivo di 61 anni di origini egiziane è stato arrestato a Milano, dai carabinieri della Compagnia Duomo, con l'accusa di aver violentato, la notte del 16 giungo 2018, ...

In India 17 uomini sono stati incriminati per lo Stupro collettivo di una ragazzina di 12 anni : A Chennai, in India, diciassette uomini sono stati incriminati per lo stupro – collettivo e ripetuto nel corso di sette mesi – di una ragazzina di dodici anni. Tra gli uomini – di età dai 23 ai 66 anni – The post In India 17 uomini sono stati incriminati per lo stupro collettivo di una ragazzina di 12 anni appeared first on Il Post.

Stupro di una donna ubriaca : cosa dice davvero la sentenza della Cassazione : La suprema corte si è espressa circa il caso di due uomini che nel 2009 hanno abusato di una donna che aveva bevuto troppo