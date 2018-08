Stormchasing in Sicurezza

retemeteoamatori

(Di sabato 25 agosto 2018) A caccia di fenomeni meteo… Non esiste emozione più grande, di osservare i fenomeni meteorologici, fotografarli, stare in silenzio a coglierne le sfumature… Questo è il cuore dello ““, ma analizzando con più attenzione, c’è la ragione oltre alle emozioni. Andare a caccia di fenomeni meteorologici estremi, di fulmini e tutto quel che la Natura crea, non è un gioco. É una attività molto dispendiosa, in termini di studio, preparazione, pianificazione operatività. Non basta “saper fotografare” o riprendere in video, serve uno studio a monte ben definito dei fenomeni, dei luoghi, delle attrezzature, delle norme comportamentali, e una seria e doverosa valutazione del rischio. Non si IMPROVVISA mai, si studiano i luoghi e ci si tutela dagli scenari possibili/probabili, si tengono a mente anche quelli più estremi, per valutare se si ...