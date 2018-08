Sporting-Mihajlovic | il caso arriva al Tas di Losanna

Sinisa Mihajlovic - Sporting Lisbona pronto a esonerarlo dopo appena una settimana : Una settimana : tanto è durata l’avventura di Sinisa Mihajlovic alla guida dello Sporting Lisbona . Il tecnico ex Torino ha firmato solo otto giorni fa un contratto di tre anni con il club della capitale, ma secondo il quotidiano portoghese Record, dopo la rimozione, votata a stragrande maggioranza, del presidente Bruno de Carvalho, anche il tecnico serbo sta per essere cacciato. Il nuovo comitato di gestione dello Sporting , guidato da Sousa ...

