Spoiler Un Posto al Sole | il dramma di Otello | Elena caccia Marco

Blastingnews

: Mio padre non sa più parlare prima ha detto 'trombola' invece di 'tombola' e ora continua a dire 'lampone' al posto… - GrimmyCullivan : Mio padre non sa più parlare prima ha detto 'trombola' invece di 'tombola' e ora continua a dire 'lampone' al posto… - astronemo_ : Arriva al primo posto, ma per lui non è un vero primo posto perchè non è tanto lui ad aver vinto quanto il suo avve… - epiclove_ : RT @C_Carlotta_C: E non è il fatto del posto a tavola sai che cazzo me ne fotte? È il gesto. È il fatto che dice sempre che il figlio è il… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Nuovo appuntamento con 'Unal' VIDEO, il popolare sceneggiato che da anni va in onda su Rai Tre. Dopo la consueta pausa estiva, la soap opera ambientata a Napoli tornera' in onda da lunedì prossimo. Glidelle puntate che saranno trasmesse in TV la prossima settimana, rivelano che la storyline sara' nuovamente incentrata su Vera e sul ricatto da parte di Luigi Morace. A tenere banco, però, c'è anche il processo che dovra' affrontarecontro il datore di lavoro Massimo Enriquez. In questa nuova stagione, le trame di Upas affronteranno anche diversi temi legati all'attualita' della cronaca, come ad esempio la violenza domestica ed altre problematiche. In tal senso, ad esempio, le anticipazioni svelano chesara' protagonista di una vicenda molto delicata: la dipendenza patologica dal gioco.cade nel circolo vizioso del gioco Gli...