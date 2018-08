Spazio | l’uomo su Marte? Per l’astronauta Paolo Nespoli è un’impresa “difficile ma alla

Spazio : riuscirà l’uomo a salvarsi dagli asteroidi? : Gli asteroidi sono o no una minaccia per il pianeta Terra? Con la giornata mondiale degli asteroidi il 30 giugno, cresce la consapevolezza del pericolo rappresentato da queste rocce spaziali. Ne parla Euronews nell’ultima puntata di “Space”. La fine dei dinosauri Sessantasei milioni di anni fa i dinosauri dominavano la Terra. Ora non sono altro che modelli e fossili che si trovano in luoghi come il Museo di storia naturale di ...