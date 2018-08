Spalletti | Inter Nainggolan è convocato | poi arriva la stoccata a Mauro

Serie A - Spalletti : 'Abbiamo creato imbarazzo all'ambiente Inter' : Perdendo contro il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo il mondo Inter. Sono mancate delle certezze che avevamo acquisito nella passata stagione. Il nuovo deve partire dalle certezze Su Nainggolan che ...

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Inter - Keita : "Per Spalletti disposto a giocare pure in difesa" : "Non ci ho pensato un attimo, quando ti capita un'offerta come quella dell'Inter la scelta diventa semplice". Keita si presenta: sorrisi e maglia numero 11, vicino al direttore sportivo Piero Ausilio. ...

