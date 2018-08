Spalletti | con Torino sarà partita dura

Inter - Spalletti : 'Con il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo i nostri tifosi. Nainggolan? Serve cautela' : 'Quello che mi è dispiaciuto di più nella partita contro il Sassuolo è che abbiamo messo in imbarazzo quello che è il mondo Interista'.Luciano Spalletti carica la sua Inter, chiamata a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel debutto stagionale a San Siro contro il Torino di Walter Mazzarri: '...

INTER - KEITA : "SONO QUI PER GIOCARE"/ Il dubbio di Spalletti : titolare contro il Torino domenica? : INTER, KEITA: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Inter - contro il Torino Spalletti cambia rispetto al Sassuolo : La prima giornata di campionato ha visto l'Inter cadere al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0. Una sconfitta inaspettata, che ha messo in discussione quanto di buono fatto sia nel precampionato che in sede di calciomercato. Per questo motivo sara' gia' decisiva la seconda giornata di campionato, che vedra' i nerazzurri impegnati contro il Torino, domenica alle ore 20:30, in uno stadio Meazza che si preannuncia quasi esaurito, con oltre ...

Inter - reazioni veementi al flop-Sassuolo : faccia a faccia con la società! Spalletti intanto cambia volto alla squadra : L’Inter alle prese con un inizio di stagione forse al di sotto delle attese, ma dopo soli 90 minuti c’è tutto il tempo per cambiare in fretta la rotta intrapresa L’Inter è partita in questa stagione con aspettative enormi, essere l’anti-Juve è una responsabilità, un qualcosa che non basta dire a parole ma va confermato con i fatti. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo infatti, la società ha deciso di Intervenire con ...

Inter : dopo il Sassuolo confronto tra giocatori - Spalletti e società : Alibi zero. Doppio zero, tanto per capirsi. L'Inter si guarda dentro. E va bene il campo, va bene qualche decisione arbitrale giudicata contraddittoria, va bene tutto. Ma non sono queste le risposte ...

Spalletti dopo il ko dell'Inter con il Sassuolo : "Su un campo così non si poteva giocare" : L'Inter gioca male e perde. Ma per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti c'è una doppia, diversa, spiegazione alla sconfitta, inattesa, contro il Sassuolo a Reggio Emilia. 'Il rigore di Berardi ha ...

Spalletti : "Le sconfitte insegnano ma che brutto campo" : 'Le sconfitte insegnano sempre molto, però mettono anche in difficoltà perché costringono a restarecon zero punti in classifica. Allenarsi e giocare senza l'entusiasmo giusto crea sempre delle ...

Inter - poche idee e calciatori fuori condizione : Perisic indispensabile - le scelte di Spalletti non convincono : Si sono concluse le partite della domenica valide per la prima giornata del campionato di Serie A, la sorpresa più grande è stata la sconfitta dell’Inter nella gara contro il Sassuolo. Un ko assolutamente meritato per i nerazzurri, la squadra di De Zerbi ha meritato ampiamente la vittoria grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore. L’entusiasmo è già sotto i tacchi per l’Inter, dopo la campagna acquisti la squadra di ...

Inter - la ‘scusa’ di Spalletti : “il terreno di gioco ha condizionato la partita” : “Abbiamo perso per un rigore, il Sassuolo non ci ha messo in difficoltà”. Spalletti, ai microfoni di Skysport, commenta così la sconfitta dell’Inter nella gara di campionato contro il Sassuolo. “Il campo era difficile da gestire, non potevamo far girare la palla velocemente. Le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita. Per le qualità che abbiamo, dobbiamo comunque fare sicuramente meglio. Abbiamo preso gol su rigore, ...

Sassuolo-Inter - dalle 20.30 La Diretta Spalletti vuole partire con il piede giusto : Sassuolo ed Inter si affrontano al Mapei stadium per la prima giornata del campionato 2018/2019; gli emiliani si sono mossi bene in sede di calciomercato estivo, con l'innesto di giocatori di livello ...

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Inter – Spalletti pronto alla sfida contro il Sassuolo - ma non solo… L’allenatore fiducioso : “possiamo lottare per il titolo” : L’Inter secondo Luciano Spalletti: ad un giorno dalla chiusura del mercato estivo ed alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo, le parole dell’allenatore in conferenza stampa “Col Sassuolo basta vedere lo score delle partite che abbiamo giocato contro di loro, per noi sono sempre state partite difficili. E’ subito una partita dura, durissima, ora non ci sono più partite per mettere a posto la ...

Sassuolo Inter : la conferenza di Spalletti live : live 13:15 18 ago Sassuolo-Inter, le probabili formazioni Riparte dalla sfida contro il Sassuolo l'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri con la coppia Skriniar-Miranda in difesa, in avanti c'è ...