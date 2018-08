Spalletti | ' Anti-Juve? Dopo Sassuolo l' Inter è l' antinessuno'

Modulo - uomini - testa Le colpe di Spalletti nell'Inter che delude se vuol essere l'anti Juve : C i spieghi Spalletti come l'Inter, considerata la prima rivale della Juve ntus, sia riuscita nell'impresa di giocare malissimo a Reggio Emilia e lasciare la vittoria al Sassuolo. Quasi un'equazione. ...

Inter - Spalletti : 'Soddisfatto del lavoro degli attaccanti. I tifosi sognano Modric? Anche io' : Un buon test. Una vittoria con uno degli uomini arrivati dal mercato , Lautaro, e ancora spazio per sognare coi tifosi nerazzurri. Spalletti è contento della partita e parla ai microfoni di Sky Sport dell'aspetto tattico dei suoi, specie in zona offensiva. Icardi, Lautaro e Nainggolan tutti insieme? "Non devono giocare per forza sempre tutti e tre. C'è il campionato e la Champions, la ...