Spa | pole Hamilton Vettel in prima fila

F.1 - Spa : pole Hamilton davanti a Vettel : 16.16 Sotto la pioggia, il leader mondiale Lewis Hamilton centra la pole (78.ma in carriera) sul circuito di Spa.Il pilota inglese della Mercedes ferma il crono a 1'58"179. Accanto a lui in prima fila parte la Ferrari di Sebastian Vettel (1'58"905), meno abile di Hamilton sul bagnato. A sorpresa, in seconda fila,le due Force India del francese Ocon e del messicano Perez, staccati di 3". Qualifiche in sordina: proprio poco prima della ...

Formula 1 - GP di Spa 2018 : pole per Hamilton - un'altra magia sulla pioggia! Vettel 2° : LIVE 15:05 25 ago CLASSIFICA PILOTI: HAM, VET, OCO, PER, GRO, RAI, VER, RIC, MAG, BOT ELIMINATI Q1: SAI, ALO, SIR, STR, VAN ELIMINATI Q2: GAS, HAR, LEC, ERI, HUL Continua a leggere 16:01 25 ago ...

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia, premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

Moto3 – Qualifiche Gp Gran Bretagna : Jorge Martin sconfigge la pioggia - lo Spagnolo in pole position a Silverstone : Jorge Martin si prende la pole position del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone La pioggia ha creato qualche problema di troppo nelle prime Qualifiche della giornata a Silverstone, quelle che ha visto i giovani della Moto3 sfidarsi in pista per la pole position del Gp della Gran Bretagna. Sul finale della sessione un timido sole e una tregua da parte della pioggia ha permesso ai piloti di tornare in sella alle loro moto per ...

Autostrade - incalza la polemica. Governo si Spacca sull'ipotesi nazionalizzazione : Teleborsa, - Dopo il disastro di Genova per il crollo del Ponte Morandi, proseguono le indagini per accertare le cause della tragedia del 14 agosto scorso. La Guardia di Finanza ha acquisito nuovi ...

Inter - Spalletti : "Perso per un rigore - nessun dramma"/ Sassuolo - polemiche per il terreno : Carnevali replica : Inter, Spalletti: "Perso per un rigore, nessun dramma". Ultime notizie, nerazzurri ko contro il Sassuolo: "Qualità del campo decisiva", l'analisi del tecnico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Sabato 18 agosto alle 21.15 a Spazio Grisù - via Poledrelli - : 'Favole sotto gli alberi': ultimo appuntamento della rassegna teatrale 16-08-2018 / Giorno per giorno La quattordicesima edizione della rassegna estiva di teatro per bambini e famiglie "Favole sotto ...

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle Spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...

Barbara d’Urso non si lascia Spaventare dalle polemiche su di lei che infiammano i social! Ecco le sue parole… : Milioni di telespettatori fedelissimi, ma anche tanti detrattori: la conduttrice, però, non si lascia spaventare dalle polemiche che spesso infiammano i social “Negli anni ho imparato a costruire castelli con le pietre che mi tirano addosso”, Barbara d’Urso si racconta senza filtri sulle pagine di Panorama, facendo spallucce davanti alle critiche che molto spesso vengono mosse nei suoi confronti. A sollevare polveroni, oltre ...

Ostia - ironie sulla testata di Spada : ritirato lo spot delle polemiche : Ostia, ironie sulla testata di Spada: ritirato lo spot delle polemiche Non andrà più in onda la pubblicità radiofonica che promuoveva gli eventi estivi del X Municipio, in cui si faceva riferimento ironicamente all’aggressione al giornalista Davide Piervincenzi. Lo ha annunciato la presidente Giuliana Di Pillo: "Ci stupisce ...

