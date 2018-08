Sos scottature solari | come evitare le odiose spellature

caffeinamagazine

(Di sabato 25 agosto 2018) L’esposizione indiscriminata e prolungata al sole, specie se senza protezione con la giusta crema solare, non è mai una buona idea, e quasi sempre ha l’effetto immediato di procurarci una brutta scottatura, o eritema solare. Si tratta di una vera e propria ustione che va a danneggiare la nostra pelle, e che non può non lasciare conseguenze, rovinando anche l’abbronzatura e causando un colorito disomogeneo e soprattutto numerose macchiesia sul viso che sul corpo. Ecco allora alcuni consigli e rimedi naturali per gestire al meglio le eventualisenza compromettere la tintarella e ottenere una pelle levigata, omogenea e senza macchie. Prima di dover fare i conti con la spellatura dovreste cercare di trattare la vostra pelle con una beauty skin care corretta quotidianamente, necessaria tutto l’anno ma che in estate diventa essenziale. Applicare ...