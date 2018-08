Sono passati 2 anni dal quel 24 agosto | sembrano tempi infiniti | ma sono solo 2

New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : Sono passati 17 anni dall’attentato : Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell'istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere

New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : Sono passati 17 anni dall’attentato : New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono passati 17 anni dall’attentato Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell’istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere Si tratta […] L'articolo New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono ...

Amy Winehouse : Sono passati sette anni dalla sua morte : Il 23 luglio rappresenta, da sette anni, una triste ricorrenza per il mondo della musica: nel 2011, infatti, moriva Amy Winehouse. E per ricordarla, o meglio scoprirla nella sua dimensione più semplice e intima, in agosto verrà pubblicato da Taschen il volume Amy Winehouse. Blake Wood. Quest’ultimo è una sorta di diario con 85 splendidi scatti (sia a colori che in bianco e nero) della cantante britannica realizzati dal fotografo Blake Wood ...