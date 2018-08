Softball | European Cup 2018 | vincono le neozelandesi dell’ISA | le Trnava Panthers vanno

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate conquista il suo primo trofeo in Europa! Haarlem superata in finale sotto il diluvio : Prima di quest’anno, Bollate non era mai riuscita a vincere la Coppa delle Coppe nelle sue precedenti (e rare) partecipazioni. C’è sempre una prima volta, però: la formazione lombarda ha battuto sia le Sparks Haarlem che il diluvio, con la pioggia che ha idealmente bagnato questo successo. La partita ha una grande protagonista: Greta Cecchetti. Ormai proiettata su una chiara dimensione internazionale, la lanciatrice non lascia ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo è Campione d’Europa! Battuto lo Zraloci Ledenice. Terzo posto per Forlì : Il campionato non bastava più: Bussolengo voleva l’Europa. L’ha trovata, l’ha guardata in faccia, l’ha conquistata. La formazione veneta è Campione d’Europa, dopo aver Battuto in finale le ceche dello Zraloci Ledenice per 3-0, bissando così il trionfo in Premiere Cup del 2017. Lo Zraloci era arrivato in finale eliminando, in una partita ad alta tensione, le padrone di casa di Forlì: il 3-4 finale è stato frutto di ...

Softball - European Cup 2018 : La Loggia chiude al settimo posto. Domani la finalissima : La Loggia chiude al settimo posto la European Cup. La squadra piemontese ha vinto il girone consolatorio, prevalendo su Felix Valencia e Hrabiny Wroclaw. Oggi sono andate in scena le ultime due partite del girone riservato alle tre peggiori squadre del torneo. La Loggia, dopo aver fatto doppietta ieri, ha cominciato battendo per 9-2 alla quinta ripresa le polacche. Il primo posto del gruppo consolatorio era così già assicurato, poi in serata è ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate accede in finale battendo le Sparks Haarlem! : Bollate è in finale della European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di Softball. La squadra lombarda ha battuto le Sparks Haarlem per 1-0 al secondo extra inning, accedendo così alla partita che domani assegnerà il titolo. È stato un match combattuto e serrato quello giocatosi a Capelle aan den Ijssel (si scontravano le due migliori squadre della fase a gironi), dominato dalle difese con corse e valide con il contagocce fino alle riprese ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo batte Forlì e vola in finale. Poderi Dal Nespoli costretta alla semifinale di recupero : Lo Specchiasol Bussolengo è la prima finalista della European Premiere Cup. La squadra veneta si è guadagnato il posto nella partita che domani assegnerà il titolo battendo Forlì per 11-1 nella semifinale giocata questa sera. È stata tutt’altra storia rispetto al match giocato ieri e vinto dalla Poderi Dal Nespoli padrona di casa per 1-0. Stavolta, infatti, Bussolengo ha sbloccato il match subito, con il fuoricampo di Myers nel primo ...

Softball - European Cup 2018 : doppio successo per La Loggia nel girone consolatorio : doppio successo per La Loggia nelle due partite odierne alla European Cup. La squadra italiana ha cominciato il girone consolatorio mettendo in riga prima il Fenix Valencia e poi lo Hrabuny Wroclaw. Scoppiettante il match con le spagnole, sconfitte con il pirotecnico punteggio di 14-7. Meno combattuto, invece, l’incontro con le polacche (che in mattinata hanno battuto Valencia per 5-4), sconfitte per 11-1 alla quarta ripresa. Due successi ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate supera Haarlem ed è in piena corsa per la qualificazione : Giornata fondamentale per Bollate nella European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di Softball, in corso di svolgimento a Capelle aan den IJssel, in Olanda. La squadra italiana affrontava due impegni chiave per il prosieguo del torneo, dai quali è uscita con una sconfitta e una vittoria. La giornata si è infatti aperta con il ko contro lo Joudrs Praga. Bollate ha pagato un passaggio a vuoto nel secondo inning, in cui sono originati i due ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì batte Bussolengo nello scontro diretto. Domani l’ultima giornata : La European Premiere Cup entra sempre di più nel vivo. Oggi è stata la serata dello scontro diretto tra le due squadre italiane impegnate, Forlì e Bussolengo. Partita tirata ed equilibrata, come da copione, terminata per 1-0 per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa. Un punto segnato da Elisa Grifagno alla quarta ripresa, ovvero quando è stata messa a segno la prima valida dell’incontro. Per il resto, infatti, le pitcher Hoover e Hyland ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate ancora vincente sulle russe del Kalita : Resta imbattuta Bollate nella Coppa delle Coppe 2018, internazionalmente nota come European Cup Winners Cup. La formazione lombarda ha battuto per 5-1 le russe del Kalita, portandosi così a quota cinque vittorie in questa edizione. Bollate affronterà ora il girone delle squadre in lotta per i posti nel tabellone finale. Bollate ha messo in chiaro i rapporti di forza con la squadra che viene da Odintsovo nell’arco di tre ben precisi inning: ...

Softball - European Cup 2018 : primo successo per La Loggia - che però finisce nel girone in cui non si lotta per il trofeo : primo successo per La Loggia nella European Cup 2018 organizzata in casa propria. Le piemontesi hanno avuto ragione con lo scarto minimo (1-0) delle polacche Hrabiny Wroclaw. Si è conclusa oggi la prima fase del torneo: le squadre sono state redistribuite su due ulteriori gironi, e La Loggia, per effetto dei suoi risultati, è capitata in quello che non prevede l’accesso alla lotta per il titolo europeo. Assieme a La Loggia ci sono proprio ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : doppio successo per Bussolengo - prima sconfitta per Forlì : La lotta a tre tra Bussolengo, Forlì e Olympia Haarlem per i primi tre posti nel girone unico della Premiere Cup 2018 s’infiamma. Se la formazione veneta continua a restare solitaria al comando senza intoppo alcuno, per le emiliane è arrivata invece la prima sconfitta, proprio per mano delle olandesi. Al momento, in classifica Bussolengo precede Forlì e Haarlem; al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso al tabellone ...

Softball - European Cup 2018 : doppia sconfitta per La Loggia. Qualificazione fuori portata : Giornata da dimenticare per La Loggia in European Cup. La squadra italiana, che ospita il torneo, è stata sconfitta per due volte oggi, dicendo addio alla Qualificazione alla fase finale. Due ko amari, perché arrivati di misura. Non è andata a compimento la rimonta contro le Amager Vikings. Le danesi sono volate sul 4-0 in due riprese; poi è arrivata la rincorsa delle italiane, che si sono portate sul 4-3 nel quarto inning, mancando però ...