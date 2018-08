Soffocamento | ogni settimana una persona muore per un boccone di traverso

meteoweb.eu

: In Italia ogni anno muoiono per soffocamento centinaia di bambini sotto ai 4 anni tra gli alimenti più letali: pa… - Mezzatazza : In Italia ogni anno muoiono per soffocamento centinaia di bambini sotto ai 4 anni tra gli alimenti più letali: pa… - IlTuriCosta : @chiarezza_0 Non ho alcuna relazione con nessuno dei miei zii e zie. L'unica che sento ogni tanto al telefono è que… -

(Di sabato 25 agosto 2018)unapera causa di unche va die ostruisce le vie aeree: ciò accade ad anziani e adulti, ma soprattutto a bambini con meno di 3 anni. “E’ importante che i genitori siano informati su come comportarsi in casi del genere“, spiega Mario Balzanelli, Presidente della Societa’ Italiana dei Sistemi 118. Ci sono importanti regole da tenere sempre a mente, ecco il vademecum del 118: I bambini piccoli devono essere sorvegliati anche e soprattutto quando mangiano; E’ indispensabile evitare, almeno fino all’eta’ di 5 anni, di far mangiare cibi troppo grossi, non adeguatamente tagliuzzati, in particolare quando lisci, rotondi, o cilindrici. Evitare che possano essere messi in bocca cibi con ossicini, caramelle, gomme da masticare, giocattoli o pezzi di giocattoli, monete o batterie a bottone; I ...