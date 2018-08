Smog | da Regione Lombardia 6 mln a pmi per sostituzione veicoli commerciali

liberoquotidiano

: Un'occasione per le piccole e medie imprese, un aiuto a rendere più pulita l'aria - Bergamonews : Un'occasione per le piccole e medie imprese, un aiuto a rendere più pulita l'aria - InSanGiorgio : TG Mantova del 20-8-2018 Smog La Regione approva i nuovi interventi: -

(Di sabato 25 agosto 2018) Milano, 25 ago. (AdnKronos) - E' stato approvato in giunta regionale dellail bando da 6 milioni di euro per l'acquisto di nuovia uso commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede operativa in. Il provvedimento rient