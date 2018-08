Siria | 16 bambini ostaggio dell' Isis | uno decapitato Human Rights Watch | “Merce di

Siria - esplode deposito di armi in un palazzo : 39 civili morti - 12 erano bambini : L'esplosione si è verificata in un palazzo residenziale nella provincia di Iblid, nel nordest della Siria , in una delle pochissime zone ancora controllate dai ribelli.Continua a leggere

Esplosione in Siria : 39 morti - 12 bambini : 17.53 Sono rimaste uccise almeno 39 persone nell'Esplosione di un deposito di armi in Siria, al confine con la Turchia. Tra le vittime anche 12 bambini. Numerosi i feriti. Lo rende noto l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. L'Esplosione è avvenuta nel villaggio di Sarmada, vicino al confine turco. Il deposito era alla base di un edificio di diversi piani, che è crollato.