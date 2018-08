Simon & the Stars nel cast di "Vieni da me" su Rai1 : Sarà l'astrologo più amato dal web Simon & the Stars fra gli ospiti fissi del nuovo appuntamento del pomeriggio di Rai1 Vieni da me. La trasmissione condotta da Caterina Balivo, che segna il suo ritorno nel territorio del primo pomeriggio feriale di Rai1, si avvarrà della presenza del bravo e simpatico astrologo che già era presente nel Detto fatto condotto da Caterina su Rai2. I Retroscena ...

Simon&TheStars settimanale : Toro guardati intorno - Leone non giocare al gatto col topo : Tra impegni di lavoro e cambiamenti in atto, ognuno sembrava più 'chiuso' nel proprio mondo. Ora c'è maggiore apertura verso l'altro, e voglia di ritrovare complicità. Sale il termometro dell'eros, ...