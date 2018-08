Silverstone | la pioggia condiziona la quarta sessione di prove libere | incidente per lo

Moto3 Silverstone - Martin dribbla la pioggia : pole in Moto3; 'Diggia' 5° : Jorge Martin più forte della pioggia: lo spagnolo del team Gresini, secondo nel mondiale a 12 punti da Bezzecchi, conquista la pole della Moto3 a Silverstone. Grande strategia dello spagnolo, che ha ...

MotoGp - La pioggia 'rovina' le Fp4 a Silverstone : classifica 'cristallizzata' dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove ...

MotoGP Libere4 Silverstone - pioggia e cadute : Rabat a terra e soccorso : La pioggia, caduta in modo abbondate nel corso delle Libere4 della MotoGP a Silverstone, ha evidenziato i problemi dela pista e causato un groviglio di piloti alla curva 7 di cui ha fatto le spese ...

MotoGp – La pioggia ‘rovina’ le Fp4 a Silverstone : classifica ‘cristallizzata’ dopo le cadute in curva 7 : Vinales davanti a tutti nelle Fp4 prima della bandiera rossa: terribile infortunio per Tito Rabat I piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna in vista delle qualifiche di questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. dopo le qualifiche di Moto3, che hanno dovuto fare con la pioggia, che non ha però messo particolarmente in difficoltà i giovani ...

MotoGp – Che disastro a Silverstone! Tutti giù per terra sotto la pioggia : Rins ‘vigile - urla di dolore per Rabat [FOTO e VIDEO] : Condizioni incredibili a Silverstone nelle Fp4: Rins si improvvisa ‘vigile’ dopo una caduta, urla di dolore per Tito Rabat Un finale di sessione complicata e caotica, a Silverstone, nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna. Dopo aver sistemato l’assetto delle moto per scendere sulla pista bagnata, Rins è stato il primo ad uscire dai box così come è stato il primo a finire a terra: lo spagnolo della Suzuki si è volontariamente ...

Moto3 – Qualifiche Gp Gran Bretagna : Jorge Martin sconfigge la pioggia - lo spagnolo in pole position a Silverstone : Jorge Martin si prende la pole position del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone La pioggia ha creato qualche problema di troppo nelle prime Qualifiche della giornata a Silverstone, quelle che ha visto i giovani della Moto3 sfidarsi in pista per la pole position del Gp della Gran Bretagna. Sul finale della sessione un timido sole e una tregua da parte della pioggia ha permesso ai piloti di tornare in sella alle loro moto per ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp - Valentino Rossi scongiura la pioggia e confida in Silverstone : “qui siamo più forti” : Valentino Rossi e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del Dottore sul pRossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, che vede ...

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2018 : “A Silverstone possiamo essere più competitivi - ma la pioggia..” : Valentino Rossi è apparso sereno ma realistico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. L’andamento della sua Yamaha non può certo far sperare al “Dottore” in Grandi risultati, ma la voglia di combattere del nove volte campione del mondo non tramonta mai. “Effettivamente siamo reduci da un weekend non semplice, ma in questa ...