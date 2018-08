Silverstone | doppietta Lorenzo-Dovizioso in qualifica Rossi 12°

Motogp - Inghilterra : doppietta Ducati a Silverstone . Lorenzo davanti a Dovizioso e Zarco : La Ducati è la moto più veloce di tutti a Silverstone, nel gp di Inghilterra . La pole position è stata conquistata da un ottimo Jorge Lorenzo che si è messo alle spalle il compagno di squadra italiano Andrea Dovizioso . Terzo posto per Johann Zarco su Yamaha, quarto Cal Crutchlow. Quinto posto per il leader del mondiale Marc Marquez. Sesto Danilo Petrucci, settimo Andrea Iannone, ottavo posto per Smith, nono per Miller, decimo Rins. Solo ...

Doppietta Ducati nella ‘dispettosa’ Silverstone : Jorge Lorenzo in pole position - Yamaha in difficoltà : E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp della Gran Bretagna, splendida Doppietta Ducati a Silverstone: Yamaha in difficoltà in Q2 Un sabato caotico, memorabile, sul circuito di Silverstone: dopo le qualifiche della Moto3, i piloti della MotoGp non sono stati fortunati come i giovani colleghi. La pioggia ha creato qualche problema di troppo sul finale della quarta sessione di prove libere, costringendo i commissari di gara a sventolare la ...