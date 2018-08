Sgarbi non si candida a sindaco di Sirmione “Mi ero proposto solo per amore della

Sgarbi non ha mai portato a termine un mandato da sindaco : Vittorio Sgarbi non ha mai portato a termine un mandato da sindaco. E dire che ormai è un habituee della poltrona di primo cittadino, peraltro sempre in posti diversi (e distanti) tra loro. Fu eletto sindaco di San Severino Marche nel 1992, ma il comune del Maceratese fu commissariato dopo le sue dimissioni, poco più di un anno dopo. L'incarico che più ha fatto discutere è stato però ...

Vittorio Sgarbi dopo due mesi si dimette da sindaco di Sutri. “Non ci sono le condizioni”. E si candida a Sirmione : “Non ci sono le condizioni per proseguire”. Vittorio Sgarbi comunica le dimissioni dalla carica di sindaco di Sutri, assunta appena due mesi fa. “La cecità e il disinteresse per il bene della città hanno superato ogni limite” commenta Sgarbi, eletto primo cittadino della città a metà strada tra Roma e Viterbo a giugno di questo anno con il 58,79 per cento delle preferenze. A rendere impossibile il proseguimento del suo ...

Al professor Vittorio Sgarbi piace lo stadio Ezio Scida e non va demolito nell’immediato : La vicenda stadio Ezio Scida: il Governo afferma che deve essere demolita tutta la struttura amovibile installata il 2016 perché