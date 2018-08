Serie B | il Venezia supera lo Spezia | Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano

Serie B : vince solo il Venezia - pari per Palermo e Pescara : I veneti si sbarazzano dello Spezia: decide Bentivoglio. pari in Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo

Serie B : vittoria Venezia - pari Palermo. Incredibile pari del Pescara contro la Cremonese [FOTO] : 1/29 Foto Paola Garbuio/LaPresse 25 agosto 2018 Venezia (ve) ...

Basket Serie A - Venezia riparte per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

Calciomercato Serie B : Benevento e Foggia le regine - bene la Salernitana. Deludono Carpi e Venezia. Ecco tutti i probabili 11 : La sessione estiva del Calciomercato è andata in archivio. Alle 18 di ieri è calato il sipario sulla campagna acquisti della Serie A e della Serie B. Per la Lega Pro invece la deadline è fissata tra una settimana. Dopo aver stilato il pagellone per i movimenti della massima Serie, oggi andremo ad analizzare il mercato condotto dalle squadre del campionato cadetto con numerosi colpi importanti messi a segno. benevento, Foggia e Salernitana ...

Venezia e il caso Coen - ha ancora senso distinguere tra film e Serie tv? : Con il Festival di Venezia che si avvicina, e la polemica poche-donne-sì, poche-donne-no scoppiata dopo l’annuncio della selezione ufficiale, a causare l’alzata di sopracciglio di molti addetti ai lavori o appassionati è stata un’altra questione: fratelli Coen. Quando è arrivato l’annuncio che il film originale Netflix del celebre duo sarebbe stato in concorso in molti (io) sono caduti dal pero, chiedendosi: ma non era una serie tv? E infatti, ...

L’Amica Geniale - la Serie HBO - RAI Fiction e TIMVISION alla Mostra del Cinema di Venezia : Come evento speciale fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà la proiezioni dei primi due episodi de L'Amica Geniale, nato dalla collaborazione tra HBO, TIMVISION e Rai Fiction

Mercato Serie A - Venezia riabbraccia Stone : ROMA - Le strade della Reyer Venezia e di Julian Stone tornano di nuovo ad incontrarsi. Il playmaker nativo di Alexandria, Virginia, ha infatti firmato un nuovo contratto biennale, con opzione per la ...

Alla Mostra del cinema di Venezia i primi due episodi della Serie L'Amica Geniale - dal bestseller di Elena Ferrante : I primi due episodi dell' Amica Geniale, la serie Hbo-Rai diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, andranno a lla Mostra del cinema di ...

Serie A Fiorentina - il Venezia vince al 90' : MOENA - La Fiorentina cade alla quinta amichevole stagionale: contro il Venezia finisce 0-1. In un campo molto condizionato dalla pioggia, le migliori occasioni del primo tempo sono state tutte di ...

