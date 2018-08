Serie B | 1a giornata Vince il Venezia I risultati

Risultati Serie A e classifica aggiornata / Diretta gol live score : Bonaventura gela il San Paolo : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:16:00 GMT)

Serie A : le partite della seconda giornata : Nel primo anticipo la Juventus ha vinto 2-0 contro la Lazio; alle 20.30 si gioca Napoli-Milan The post Serie A: le partite della seconda giornata appeared first on Il Post.

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : vince solo il Venezia - Cremonese beffata! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della prima giornata. Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia sono le tre gare in programma(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A / 2^ giornata - le dritte : Papu Gomez in copertina : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:32:00 GMT)

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : nuovi acquisti a secco (2^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Moduli - dubbi e scelte : l'ex e il dilemma di Carlo (2^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: dubbi e Moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:01:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : il fattore Gonzalo Higuain (2^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse, le nostre previsioni sulle partite della 2^ giornata del campionato. In programma due anticipi di lusso: prima Juventus-Lazio, poi Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Moviola VAR/ Serie A - seconda giornata : si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Moviola VAR Serie A, seconda giornata: si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, due big match delicati anche dal punto di vista arbitrale. Le ultime notizie sui casi dubbi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:58:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Moduli - mosse e scelte : focus sul Vigorito (1^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Moduli e mosse degli allenatori per gli schieramenti previsti nei match della prima giornata del Campionato Cadetto 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:51:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : Venezia Spezia - lagunari favoriti (1^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse sulle partite in programma per la prima giornata del campionato cadetto e valide nelle giornate del 25 e 26 agosto 2018.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:48:00 GMT)