Serie A | le partite della seconda giornata

Serie A - 2^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Prosegue oggi, sabato 25 agosto, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la seconda giornata di andata.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform.

Calendario Serie A - seconda giornata : come vedere le partite in tv. Gli orari e il programma su Sky e Dazn : Sta per iniziare il lungo weekend del 25-27 agosto durante il quale la Serie A 2018-2019 sarà protagonista con la seconda giornata. Si preannuncia un turno particolarmente ricco e interessante con ben quattro incontri di cartello che ci faranno capire meglio quali sono le forte in campo. Sabato scoppiettante con due anticipi di lusso che faranno divertire tutti gli appassionati: si incomincia alle ore 18.00 con un appetitoso Juventus-Lazio e con ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 2^ giornata : oggi Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse, le nostre previsioni sulle partite della 2^ giornata del campionato. In programma due anticipi di lusso: prima Juventus-Lazio, poi Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:03:00 GMT)

Si inizia stasera con due attesi anticipi: Juventus-Lazio e Napoli-Milan

Dazn - palinsesto partite Serie A - Serie B - Liga e Ligue 1 : programma 25-26-27 agosto. : Il pre e post partita sarà affidato a Diletta Leotta , insieme all'ex centrocampista della Juventus e campione del mondo nel 2006 Mauro German Camoranesi . Domenica invece ci saranno due incontri su ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulla partite (1^ giornata - oggi 25 agosto) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse sulle partite in programma per la prima giornata del campionato cadetto e valide nelle giornate del 25 e 26 agosto 2018.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Serie A 2^ giornata, tre big match: Il programma completo e gli orari delle partite. La seconda giornata della Serie A 2018-2019

Riparte il campionato di Serie BKT, che da quest'anno sarà visibile sulla piattaforma DAZN. In chiaro anche una gara ogni turno: l'anticipo del venerdì.

Serie B - prima giornata : tutte le partite su Dazn. Orari e come vederle in streaming : Incomincia la Serie B 2018-2019 di calcio, la prima giornata è in programma nel weekend del 24-27 agosto. Turno spezzatino spalmato su addirittura 4 giorni, parte un campionato anomalo a 19 squadre dopo un’estate rovente. Si parte venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il ...

Calendario Serie A - la seconda giornata : orari - programma partite e come vederle : UDINESE-SAMPDORIA, domenica 26 agosto ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno HD, canale 201, e Sky Sport HD 256, In campo dopo la tragedia cittadina, la Sampdoria debutta in campionato al Friuli contro ...

Prima giornata Serie B 2018-2019 : programma - orari e tv. Come seguire le partite in diretta su Rai e Dazn : Nel weekend del 24-27 agosto incomincerà la Serie B 2018-2019, in programma la Prima giornata del campionato cadetto che sarà spalmata su addirittura quattro giornate. Si incomincia venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il posticipo Benevento-Lecce. Un vero e proprio turno ...

Serie A 2018-2019 in diretta streaming : come vedere tutte le partite : Sky, DAZN, Premium: facciamo chiarezza su tutte le opzioni a disposizione dei telespettatori appassionati di calcio

Seconda giornata Serie A 2018-2019 : calendario - programma - orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky e Dazn : Nel weekend del 25-27 agosto si disputerà la Seconda giornata della Serie A 2018-2019. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...