Serie A Frosinone | Longo | «Vogliamo mantenere la categoria»

Serie A Frosinone. elongazione al quadricipite : si ferma Soddimo : FROSINONE - Prosegue la preparazione del Frosinone che nella mattinata di domani partirà alla volta di Torino, sede della prossima sfida di campionato, contro il Bologna domenica alle ore 20.30. In ...

Serie A Bologna - Palacio fuori tre settimane : salta il Frosinone : Bologna - Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna , a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone , sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo ...

Serie A Frosinone - Dionisi si opera al crociato : Frosinone - Federico Dionisi sarà operato domani pomeriggio per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'intervento sarà effettuato dal professor Ramon Cugat, fondatore e ...

Serie A Frosinone - per chi insulta sui social Daspo elettronico : Frosinone - Attraverso il proprio profilo Twitter, il Frosinone ha preso posizione contro chi, afferma il club giallazzurro, "tenta in ogni modo di infangare il nome della società" sui canali social ...

Serie A - le quote-retrocessione condannano il Frosinone : Frosinone prima squadra indiziata per quanto concerne la retrocessione, i bookmakers vedono un destino non roseo per Longo e soci Il pesante 0-4 con cui ha iniziato il campionato conferma il Frosinone al primo posto nelle scommesse sulla retrocessione. La sconfitta contro l’Atalanta nel posticipo di lunedì ha portato da 1,65 a 1,60 la quota Snai sul ritorno in Serie B alla fine della stagione. Bookmaker spiazzati, riporta Agipronews, ...

Video/ Atalanta-Frosinone (4-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Atalanta-Frosinone (4-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. A Bergamo i padroni di casa travolgono i ciociari, due gol e due assist per Papu Gomez.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:13:00 GMT)

Serie A - il ciclone Atalanta colpisce il Frosinone : 4-0. Doppietta del Papu Gomez : La prima giornata del campionato di Serie A 2017-18 si chiude con un’Atalanta che travolge il neopromosso e rivoluzionato Frosinone per 4-0 nel primo “monday night” di questa stagione. A segno il “Papu” Gomez con una Doppietta, il neo-acquisto Pasalic e l’olandese Hateboer. I bergamaschi sono in grande forma e danno segnali positivi in vista del playoff di Europa League di giovedì sera contro il Copenhagen. Negli altri campi, ieri nel ...

Serie A - Atalanta-Frosinone 4-0 nel posticipo : Roma, 20 ago., askanews, - Quaterna secca sul Frosinone e Atalanta che balza in testa alla classifica di Serie grazie alla sua differenza reti. Finisce 4-0 il monday night tra Atalanta e Frosinone. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo - ciociari travolti : La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare ...

Serie A - Gomez show : l'Atalanta batte il Frosinone 4-0 : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali del match La cronaca del match QUI ATALANTA Gasperini, nonostante l'imminente impegno in Europa League, dovrebbe schierare il miglior undici a ...

Atalanta-Frosinone 4-0 - Serie A 2018/2019 : pagelle e tabellino : Atalanta-Frosinone, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Atalanta batte Frosinone 4-0 : 22.28 Partenza boom dell'Atalanta che in casa travolge 4-0 il Frosinone nel posticipo della prima giornata. Avvio subito forte dei bergamaschi che mettono in difficoltà i ciociari, anche se la prima occasione la crea Ciano in contropiede col palo a salvare Gollini (11'). Atalanta in vantaggio al 14': da Toloi a Gomez, il 'papu' stoppa di destro, poi di sinistro batte Sportiello. A inizio ripresa il raddoppio:assist di Gomez per Hateboer ...