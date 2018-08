Serie A Bologna | Inzaghi | «Dobbiamo fare una grande partita»

Serie A Bologna - Inzaghi : «Frosinone? Dobbiamo vincere» : Bologna - "Ho rivisto la partita con la Spal, non abbiamo fatto male. Loro giocano nello stesso modo da 4 anni, noi ci alleniamo insieme da un mese. Potevamo segnare noi, ma abbiamo preso un gol da ...

Serie A Bologna - Palacio fuori tre settimane : salta il Frosinone : Bologna - Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna , a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone , sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo ...

Serie A Bologna - trenta giorni di stop per Paz : Bologna - Gli esami a cui è stato sottoposto Nehuen Paz , dopo l'infortunio subìto in allenamento, hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro. Tempi di recupero previsti: trenta giorni ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella Serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Bologna - altro che Europa : con Bigon e Saputo rischi di tornare in Serie B! : Il campionato del Bologna è cominciato nel peggiore dei modi: una sconfitta in casa nel derby emiliano con la Spal. Una sfida che, come annunciato dal tecnico dei rossoblù Inzaghi nella conferenza di vigilia, rappresentava già una sorta di scontro salvezza. Un gran gol di Jasmin Kurtic ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti preziosi e di fare festa al Dall’Ara. Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi è apparso piatto, lento ...

Amaro il ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi : Bologna ko : Un pesante 1-0 in casa al debutto contro la Spal. Decisiva la rete di Kurtic al 71′, una sassata terrificante

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

