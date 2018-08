Sequestra la ex e tenta di ucciderla speronando l' auto del turista intervenuto in suo

In carcere per violenza sessuale - Sequestra una guardia in cella e tenta di stuprarla : Liam McCarthy doveva scontare 17 anni di carcere per violenza sessuale . La nuova aggressione ad una guardia carceraria gli è costata altri 32 mesi dietro le sbarre. I fatti sono avvenuti nella prigione HMP Littlehey di Huntingdon, in Regno Unito, dove il 28enne è rinchiuso.Continua a leggere

