Senatore russo | l' Occidente cerca di interrompere il processo di pace in Siria

Tribunale Bari - Giarrusso (M5s) : “Pd e FI - vergognatevi”. Insorgono le opposizioni - Senatore interrotto per 10 minuti : Poco prima del voto al Senato che ha dato via libera al decreto, diventato legge, sul Tribunale di Bari, che prevede la sospensione fino al 30 settembre dei procedimenti pendenti, ha preso la parola l’esponente dei 5stelle, Michele Giarrusso: “Pd e Forza Italia, vergogna! Colpa vostra se il sistema giustizia è arrivato a questo punto”. Dai banchi dell’opposizione si sono levate le proteste e Paola Taverna, vicepresidente ...

Arrestato in Italia un ex Senatore russo. “Perseguitato perché ho contestato Putin” : La partita dei rapporti diplomatici con la Russia torna a giocarsi sul fronte giudiziario. E le autorità Italiane dovranno prendere nelle prossime settimane una decisione cruciale, stabilendo se estradare o meno un dissidente che secondo Mosca ha ricevuto bustarelle, mentre lui dichiara d’essere un perseguitato politico avendo votato contro l’annes...

Arrestato in Italia l'ex Senatore dissidente russo Dmitry Krivitsky : È stato Arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitsky. Il provvedimento, del 23 luglio, è stato eseguito su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione. Krivitsky comparirà domani in procura generale a Venezia per una udienza dove ad assisterlo ci sarà l'avvocato Mauro Anetrini.Per il legale torinese, che ...