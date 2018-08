Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari | ancora stallo

Sedici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

[Il commento] Sedici migranti "schiavi" morti in due giorni nei pulmini della morte : Una strage in Capitanata. Foggia. Come sabato scorso. Lamiere contorte, un pulmino rovesciato, corpi straziati sull'asfalto coperti da lenzuola bianche. Corpi senza vita e per il momento senza ...