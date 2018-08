Sebastian Vettel | GP Belgio 2018 | “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono

F1 - GP Belgio 2018 : sfida Ferrari-Mercedes in qualifica - Sebastian Vettel vuole la pole position : Giornata di qualifiche per il GP del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps ripartirà il Mondiale F1 dopo la pausa estiva e la caccia alla pole position si preannuncia altamente elettrizzante e appassionante. Oggi pomeriggio si definirà la griglia di partenza di una gara che potrebbe essere fondamentale per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton vanta infatti 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, il britannico è reduce ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Una buona giornata - possiamo migliorare. La power unit nuova? Presto per dire com’è” : Sebastian Vettel si è distinto durante le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è tornato in pista dopo la pausa estiva e ha avuto modo di mettersi in luce realizzando il miglior tempo nella prima sessione e brillando sul passo gara nella seconda. Il tedesco può sperare in un risultato estremamente positivo sul tracciato di Spa e guarda con fiducia al prosieguo del weekend come traspare dalle ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

LIVE F1 - GP Belgio : prove libere 2 in DIRETTA. Sebastian Vettel vuole confermarsi - Ferrari sfida Mercedes : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1. Sebastian Vettel parte bene a Spa - ma Verstappen e Hamilton sono vicini : La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno viene risparmiata dalla pioggia, nonostante numerose nuvole minacciose sul tracciato di Spa-Francorchamps, e permette ai piloti di girare senza problemi, provando le varie mescole a disposizione e facendo capire già i primi valori in campo. Il più veloce dei primi novanta minuti di giornata è risultato Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti - Ferrari strepitosa : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1 in DIRETTA : Sebastian Vettel e la Ferrari all’arrembaggio a Spa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva, i piloti sono pronti a darsi battaglia sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei più amati per la sua particolare conformazione fatta di lunghi tratti veloci e curve mozzafiato. Si preannuncia grande spettacolo già a partire dalla prima sessione di prove libere dove gli uomini al ...

Sebastian Vettel : “Ho tutto per vincere come Schumacher” : «Non sono una celebrità, sono solo uno sportivo. E ne sono orgoglioso». Sebastian Vettel ribadisce la sua diversità, in pista e fuori, da Lewis Hamilton. Senza mai citare l’avversario, racconta del suo essere antidivo, dell’idiosincrasia verso i social media, della tabella per recuperare i 24 punti di ritardo in classifica, del nuovo motore che deb...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Ricaricate le batterie - sono pronto per correre” : Sebastian Vettel è pronto per ricominciare a battagliare in pista dopo le ultime due gare complicate che lo hanno spedito a 24 punti di distacco da Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari riparte dal GP del Belgio in programma questo weekend a Spa, l’obiettivo è naturalmente quello di vincere e ridurre il ritardo in classifica dal britannico della Mercedes per tenere ancora aperto il Mondiale. Oggi il tedesco ha risposto alle domande dei ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel serve il riscatto a Spa-Francorchamps. E’ necessario invertire il trend : L’attesa sta per finire ed il rombo dei motori è pronto a far visita nel prossimo weekend. Il Mondiale 2018 di Formula Uno riprende e la saga “Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton” tornerà in scena da dove l’avevamo lasciata in Ungheria: il successo del britannico, che ha concesso il bis dopo la rocambolesca vittoria in Germania, ed un Seb che per tanti motivi deve mangiarsi le mani per quello che avrebbe potuto essere e ...

