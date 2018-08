SCUOLA Tra Urkesh e il ' 68 | le pietre e gli uomini parlano solo se interrogati bene

SCUOLA - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

SCUOLA - stangata in arrivo. "Quasi mille euro a studente tra libri e corredo" : Indagine Federconsumatori, tornare sui banchi costerà in media 526 euro a testa, aumento dello 0,8 per cento. Rincari pure su astucci, diari e zaini griffati. I consigli per spendere meno

SCUOLA - ministro Bussetti ha incontrato i sindacati : ecco l’esito del confronto : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha incontrato ieri una rappresentanza dei sindacati al dicastero di Viale Trastevere. Come riferito dalla Cisl Scuola, l’incontro ha riguardato principalmente il tema degli obblighi vaccinali e dei relativi adempimenti in relazione alla frequenza delle attività scolastiche ma è già prevista una successiva fase di confronto con le forze sociali per quanto riguarda le altre ...

SCUOLA/ Settembre - un patto tra studenti e prof per scendere dal tapis roulant : La SCUOLA ricomincerà tra poco e il rischio per molti docenti è quello di riprendere a lavorare con un approccio meramente impiegatizio. Censurando la domanda degli studenti. CINZIA BILLA(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Quegli affetti "indecifrabili" che fanno tremare gli studenti, di J. ClaveríaSCUOLA/ Ponte Morandi, la domanda di Giobbe non si può evitare, di F. Foschi

SCUOLA - NoiPa : comunicato ufficiale su stipendi arretrati ed emissione speciale : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale all’interno del quale viene resa nota la data di esigibilità relativa ai pagamenti riguardanti l’emissione speciale dello scorso 17 agosto, emissione speciale che ha riguardato, oltre che i volontari dei Vigili del Fuoco, anche il personale supplente breve e saltuario della Scuola. Vi riportiamo qui […] L'articolo Scuola, NoiPa: comunicato ...

"Senza vaccini non si entra a SCUOLA" : il comune di Milano avverte le famiglie : Un avviso è stato inviato alle 600 famiglie che non hanno ancora provveduto a fornire la documentazione necessaria. Ultima...

SCUOLA - diplomati magistrale : prima il danno - poi la beffa finale : L’ennesima beffa, quella a cui andranno incontro i diplomati magistrale che si accingono ad essere immessi in ruolo dagli uffici scolastici per il prossimo anno scolastico 2018/2019: si tratta, però di contratti comprensivi di ‘clausola risolutiva’ che troverà applicazione nel momento in cui si darà esecuzione alla sentenza di merito decretata dall’Adunanza plenaria il 20 dicembre scorso.Ne ha parlato […] L'articolo ...

Strage studenti a Kabul : kamikaze fa 48 morti/ Ultime notizie Afghanistan - terrore e 70 feriti nella SCUOLA : Afghanistan, attentato a Kabul: Strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. terrore e vittime in tutto il Paese(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:01:00 GMT)

SCUOLA - diplomati magistrale : ‘falsi ruoli’ ed ‘esperienza che non conta nulla’ : La storia di Marcella Franceschino, raccontata in prima persona al quotidiano ‘Repubblica’, è uno dei tanti casi che riguardano i diplomati magistrale. La maestra con diploma magistrale (non abilitata) è inserita nelle graduatorie con riserva grazie ad un ricordo al Tar ed entrerà in ruolo. Il problema è che, per come stanno le cose oggi, ‘mi assumeranno per […] L'articolo Scuola, diplomati magistrale: ‘falsi ...

SCUOLA - Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...

A Settembre si torna tra i banchi : ecco quando inizia e finisce la SCUOLA - tutte le DATE di festività e ponti : Agosto è ancora in corso ma il pensiero corre già al mese successivo, Settembre, che per molti è sinonimo di ritorno in ufficio, mentre ai più giovani ricorda che manca poco al rientro tra i banchi di scuola. I primi a tornare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 Settembre, mentre gli ultimi saranno in Puglia dove le lezioni ricominceranno il 20 Settembre. Di seguito l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno scolastico ...

SCUOLA - Diplomati magistrali : ‘Il decreto Dignità non risolve nulla - ecco perché’ : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Gr1 Economia, su Rai Radio Uno, parlando del decreto Dignità ed, in particolare, della questione riguardante i Diplomati magistrali.‘Con le decisioni prese sui precari della Scuola con il decreto Dignità – ha spiegato il presidente del giovane sindacato – il problema dei maestri con diploma magistrale è tutt’altro che risolto. Perché ...

Strage in Yemen - attacco allo SCUOLAbus dei bimbi : 43 morti : 'Il mondo ha davvero bisogno di altri bambini innocenti per fermare la crudele guerra contro i bambini in Yemen?', ha affermato Geert Cappelaere, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente ...

