Scuola | reclutamento FIT USR Lombardia Docenti sul piede di guerra | “Graduatorie

UNICOBAS SICILIA : Scuola e reclutamento : la nota : È il Segretario Regionale di UNICOBAS scuola e Università SICILIA , dott. Marco Monzù Rossello che, con una nota alla nostra redazione ribadisce (così come anche da piattaforma nazionale) quale sia la soluzione per un reclutamento degno di questo nome. La soluzione per il reclutamento “La soluzione per il reclutamento”, scrive, “non è certo la […] L'articolo UNICOBAS SICILIA: scuola e reclutamento: la nota proviene da ...