Scuola | Bussetti a Napoli per l' inaugurazione dell' anno scolastico

Scuola - ministro Bussetti ha incontrato i sindacati : ecco l’esito del confronto : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha incontrato ieri una rappresentanza dei sindacati al dicastero di Viale Trastevere. Come riferito dalla Cisl Scuola, l’incontro ha riguardato principalmente il tema degli obblighi vaccinali e dei relativi adempimenti in relazione alla frequenza delle attività scolastiche ma è già prevista una successiva fase di confronto con le forze sociali per quanto riguarda le altre ...

Concorsi Scuola 2018 : a settembre verrà avviato l’iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che “ci saranno nuovi Concorsi nella scuola“, sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l’assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: “I Concorsi ci […] L'articolo ...

Scuola - ministro Bussetti attacca le modalità ‘assunzione docenti Buona Scuola’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Giornale‘, all’interno della quale ha toccato diversi argomenti e problemi riguardanti il mondo della Scuola. Ci si avvicina all’inizio dell’anno scolastico e, naturalmente, il pensiero è quello relativo alle oltre centomila supplenze ‘irrinunciabili’, all’insufficiente numero di dirigenti ...

Scuola - Ministro Bussetti promette concorso a settembre ma problemi si moltiplicano : All'avvicinarsi del nuovo anno scolastico , a metà settembre, si fa la conta dei problemi , che continuano ad aumentare, anziché diminuire con la nuova amministrazione: fondi non spesi per l' edilizia ...

Concorso Scuola 2018 - Bussetti : “da settembre per docenti precari”/ Ultime notizie - “soldi alle paritarie” : Bussetti al Meeting Rimini: Concorso Scuola 2018, "al via da settembre per docenti precari e dirigenti amministrativi". Novità e Ultime notizie: "sostegno economico alle scuole paritarie"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Scuola - ministro Bussetti : da settembre partono i concorsi - : Lo ha detto il responsabile del dicastero dell'Istruzione a margine del Meeting di Cl, sui processi di selezione in programma: "Saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale ...

Scuola - Bussetti : 'Da settembre via ai concorsi' : "Certo che ci saranno concorsi nella Scuola". Lo assicura il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, a margine del Meeting di Comunione e liberazione a Rimini. "Saranno utilizzati per il nuovo ...

Scuola - ministro Bussetti : incontro al Miur con i sindacati - il comunicato ufficiale : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Cisl Scuola rende noto che giovedì prossimo, 23 agosto, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, incontrerà in Viale Trastevere una delegazione delle principali organizzazioni sindacali. Questa la nota diffusa poco fa dal sindacato di Maddalena Gissi. ministro Bussetti incontra i sindacati giovedì 23 agosto ‘Come richiesto dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni, ...

Scuola ultime notizie - classi pollaio : ‘Ministro Bussetti - cominciamo male’ : Ministro dell’Istruzione nuovo, anno scolastico nuovo, problemi vecchi. Verrebbe da dire che, seppur siano cambiate molte cose ai vertici della politica, la Scuola pubblica è costretta a fare i conti con le solite emergenze, gravi. Una di queste è senza dubbio quella delle cosiddette ‘classi pollaio’ che, anche quest’anno, torneranno a pesare non poco sullo svolgimento regolare delle lezioni […] L'articolo Scuola ...

Scuola - rinvio obbligo vaccinale riabilita circolare Grillo-Bussetti che introduce l'autocertificazione : Si allargano ogni giorno di più le polemiche sull' obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione alle scuole frequentate dai bambini fino a sei anni: lo slittamento a settembre dell'approvazione del ...

Scuola - diplomati magistrali : Roberto Fico ‘Incontriamo ministro Bussetti’ : Il presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, ha incontrato i diplomati magistrali, impegnati nella loro manifestazione contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In modo particolare, si respingono, come noto, le soluzioni indicate nell’emendamento all’articolo 4 del testo del Decreto Dignità, da oggi al voto nell’Aula della Camera: la norma prevede la permanenza ...

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto