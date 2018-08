Scontro con l' Ue sulla Diciotti | ma in pratica sulla Finanziaria

ADL - Scontro totale con Dema : «Con i suoi disastri offende Napoli» : Prima l'invito degli ultrà ad assistere la gara contro il Milan in Curva B, poi la risposta del sindaco Luigi de Magistris alla richiesta del tifo e alle ultime vicende riguardanti lo...

Il governo va allo Scontro sui fondi all'Europa : È scontro tra Italia ed Europa sulla questione migranti. A Bruxelles il vertice tecnico dei 12 stati membri convocato dalla Commissione europea ha prodotto un nulla di fatto: nessun accordo è stato trovato sulla ripartizione dei 150 migranti presenti a bordo della nave Diciotti ferma al porto di Catania da 4 giorni. E secondo quanto trapelato, nel corso della riunione a porte chiuse, si sarebbe parlato di un'"Italia ...

Durissimo Scontro Italia-Ue sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è Scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

La giornata nera della viabilità : in autostrada altro veicolo a fuoco e Scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

GR : Zillis - sei feriti in Scontro frontale su A13 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"E Genova...?" - "Vergogna" Scontro Di Maio-Boldrini : Uno Scontro durissimo. Scintille tra Laura Boldrini e Luigi Di Maio dopo la "sfilata" buonista della sinistra al porto di Catania a bordo della Diciotti. L'ex presidente della Camera infatti ha visitato i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera che si trova ferma in porto da ormai quasi una settimana. Una "passerella" che è stata criticata proprio da Di Maio: "Oggi che vadano a fare le sfilate sul porto di Catania quelli che hanno ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Caltanissetta - Scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Auto contro camion - Scontro frontale. L’impatto è devastante : 3 morti. Famiglia distrutta : Ancora sangue sulle strade italiane. Il weekend si apre nel peggiore dei modi. Questa mattina una Famiglia è stata sterminata: un impatto mortale che non ha lasciato scampo a tre persone. Padre e due figli sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto all’imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: i tre occupanti della vettura viaggiavano su ...

Scontro auto moto a Lonato - 35enne in prognosi riservata : Scontro auto moto a Lonato, 35enne in prognosi riservata. Incidente Ieri pomeriggio poco dopo le 15 in via Monico un motociclista ci 35 anni ha riportato un trauma cranico in seguito allo Scontro con ...

Scontro de Magistris-De Laurentiis - ultras invitano sindaco in curva : Napoli, 24 ago. (Adnkronos) - Lo Scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras

Napoli - Scontro De Laurentiis-De Magistris : l’epilogo è clamoroso! : De Laurentiis e de Magistris non sembrano andare d’amore e d’accordo, anche se entrambi hanno a cuore i destini del Napoli Lo scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras della Curva B che, in un volantino ...

Bruxelles è irritata ma rinvia lo Scontro. “Meglio non turbare il vertice di oggi” : La risposta ufficiale è «no comment». La Commissione europea preferisce non soffiare sul fuoco acceso dal vicepremier Luigi Di Maio e lavorare. Però le dichiarazioni del leader pentastellato alla vigilia dell’incontro tecnico voluto dall’esecutivo comunitario per cercare una soluzione condivisa alla spinosa questione dei migranti, risulta non gradi...