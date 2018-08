Scontro auto-tramvia a Firenze | 4 feriti Ultime notizie | incidente fra un suv Audi e il

La giornata nera della viabilità : in autostrada altro veicolo a fuoco e Scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

Caltanissetta - Scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Auto contro camion - Scontro frontale. L’impatto è devastante : 3 morti. Famiglia distrutta : Ancora sangue sulle strade italiane. Il weekend si apre nel peggiore dei modi. Questa mattina una Famiglia è stata sterminata: un impatto mortale che non ha lasciato scampo a tre persone. Padre e due figli sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto all’imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: i tre occupanti della vettura viaggiavano su ...

Scontro auto moto a Lonato - 35enne in prognosi riservata : Scontro auto moto a Lonato, 35enne in prognosi riservata. Incidente Ieri pomeriggio poco dopo le 15 in via Monico un motociclista ci 35 anni ha riportato un trauma cranico in seguito allo Scontro con ...

Migranti - Mattarella cauto. Evitare crisi e Scontro istituzioni : Roma, 23 ago., askanews, - Quirinale impenetrabile in queste ore. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, investito nuovamente - suo malgrado - dalla vicenda Migranti, non interviene ...

Governo - nuovo Scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Notizie del giorno : Diciotti e Scontro Autostrade-Governo : Notizie del giorno: anche la procura di Agrigento indaga sulla vicenda della nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti, ancorata da tre giorni al porto di Catania con a bordo i 177 migranti. Proseguono le schermaglie politiche e amministrative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: ministero delle Infrastrutture e Autostrade si rimbalzano la responsabilità di chi dovesse accertarsi delle condizioni del viadotto crollato. Notizie del ...

Genova - Autostrade conferma il piano da 500 milioni ma resta lo Scontro con il governo : Un piano per Genova da mezzo miliardo per supportare le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire il ponte in 8 mesi. Autostrade per l'Italia ribadisce e formalizza gli impegni ...

VS : Scontro tra auto e treno a Selkingen - morto conducente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : Scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Treviso - Scontro tra auto e moto all’incrocio : Christian muore sul colpo a 25 anni : Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana. Un ragazzo di 25 anni, Christian Salmaso, tecnico dipendente della Texa di Monastier, è morto mentre era alla guida della sua moto dopo essersi scontrato ad un incrocio con un'auto che lo precedeva e che ha frenato per svoltare. Forse il sole gli aveva impedito di rendersi conto che la vettura si era bloccata.Continua a leggere

Scontro tra auto a Foiano : lievi ferite per mamma e bimbo di 8 anni : Incidente questa mattina a Foiano della Chiana. Erano le 10,30 quando in via del Filo h 10.30 due auto si sono scontrate. Sul posto sono accorse automedica e ambulanza ed è stato allertato anche l'...

Scontro tra pullman e 4 auto in A14 - fino a 10 km di code a Vasto in direzione Bologna : Sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le 11.30, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Nello Scontro sono rimaste coinvolte quattro auto ed ...