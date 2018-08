Sciame di vespe lo attacca mentre cammina | 54enne muore in pochi minuti

Assalito da uno Sciame di vespe : muore 54enne nel trapanese : Un agricoltore di 54 anni, Giacomo Pisciotta, è morto in seguito a uno choc anafilattico provocato da punture di vespe . L’uomo, sposato e padre di figli, si trovava in un appezzamento di terreno di contrada Bosco, a Campobello di Mazara, con due operai, quando e’ stato Assalito da uno sciame di insetti. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. L'articolo Assalito da uno sciame di ...

Attaccato da uno Sciame di vespe mentre cammina : muore in pochi minuti. Ecco cosa fare in caso di choc : Un agricoltore di 54 anni, Giacomo Pisciotta, è morto in seguito a uno choc anafilattico provocato da punture di vespe. L'uomo, sposato e padre di figli, si trovava in un appezzamento di terreno di ...