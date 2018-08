Scandalo abusi | il Papa in Irlanda | La Chiesa ha fallito

Il Papa a Dublino per le famiglie - con l’ombra dello Scandalo abusi : Francesco arriva a Dublino quasi quarant’anni dopo il viaggio trionfale di Giovanni Paolo II, per una delle trasferte più difficili del suo pontificato. Il motivo della visita è l’Incontro mondiale delle famiglie , il primo dopo la pubblicazione dell’esortazione “Amoris laetitia”. Ma a pesare sarà soprattutto il tema degli abusi sui minori, uno scan...

Scandalo chiesa-pedofilia - in Irlanda Papa incontrerà vittime abusi : Papa Francesco "incontrerò delle vittime " della pedofilia da parte del clero, nel suo viaggio in Irlanda , 25-26 agosto,. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

Scandalo abusi nella Chiesa - una strada senza uscita? : Come pure sarebbe necessario che ogni Conferenza episcopale del mondo avesse la determinazione per darsi in fretta regole certe e precise su come agire , adeguate alle normative di legge vigenti nei ...