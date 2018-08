Sanità | ' autismo colpa delle mamme' | bufera su scienziati riuniti a Erice

"La profilassi causa l'autismo" Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Sono ormai diventati virali alcuni video (rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi) in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato che gli italiani sono delle pecore e i vaccini "marchi per le bestie". In un altro la stessa Taverna va in giro per l'Italia a dire che per vaccinarsi una volta bastava andare a trovare i familiari ("Se poco poco c'avevo un cugino con le malattie esantematiche ...