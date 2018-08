' Salvini vuole giocare a fare il Trump dei poveri' | l' attacco della stampa francese al

Ecco l'isola dove l'Australia spedisce i migranti - che Salvini vuole imitare - : Ma mercoledì 3 febbraio 2016 l 'Alta Corte australiana ha stabilito che la politica di detenzione per i richiedenti asilo applicata dal governo centrale australiano è legale. Nel 2016 erano circa ...

Migranti - cosa è il ‘No Way’ australiano che Salvini vuole in Italia : In un video su Facebook ieri Matteo Salvini ha detto di volersi ispirare all'Australia: "Il mio obiettivo è il 'No way' Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia". Ma in cosa consiste l'iniziativa lanciata nel 2013 da Canberra?Continua a leggere

Migranti deportati nell'Oceano Pacifico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Salvini in merito agli immigrati : 'Soros vuole distruggere la civiltà occidentale' : Il ministro dell'interno Matteo Salvini durante un'intervista al quotidiano Il Giornale ha raccontato che sul tema immigrati andra' fino in fondo. Sfidera' sia l'Europa che il magnate Soros: l'ex consigliere di Trump Steve Bannon sta per creare una fondazione anti-Soros, Salvini sta pensando di coinvolgere il governo italiano ad aderire. Salvini contro Soros Nel mentre la nave Diciotti della Guarda costiera italiana ancora si trova al largo con ...

Ora il Pd vuole incriminare Salvini : "Ai funerali claque pro governo" : "A sostegno del governo ci sarebbe stata una rumorosa claque organizzata". All'indomani del funerale delle vittime del drammatico crollo di Ponte Morandi a Genova, il piddì Michele Anzaldi è già pronto a presentare una interrogazione al ministero dell'Interno. Dopo essere stati sommersi dai fischi, i dem si sono convinti che quella che è riecheggiata ieri nel padiglione B della Fiera non fosse la rabbia delle vittime di un disastro annunciato o, ...

VIDEO – Genova Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

Salvini vuole che in alcune zone d'Italia i pensionati non paghino le tasse : Matteo Salvini è tornato a rilanciare su Twitter l'idea di creare in Italia zone a esenzione fiscale per far restyare nel nostro Paese quei pensionati che ora si trasferiscono in Portogallo o in Spagna per godere di clima mite e peso delle tasse ancora più mite. Salvini lo ha già proposto nel corso di due comizi, uno in Calabria e uno in Puglia, probabilmente perché sono le regioni che meglio ...

Ponte Morandi - Salvini vuole fermare la Serie A! : Matteo Salvini è intervenuto sul caso del Ponte Morandi parlando di una sospensione doverosa del campionato di Serie A ”Penso che sarebbe doveroso, per rispetto e vicinanza a Genova e ai parenti delle vittime, che anche il campionato di calcio sabato e domenica si fermasse. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...