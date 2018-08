Salvini-Orban si vedono a Milano | M5s | “Non è un incontro istituzionale o governativo ma

ilfattoquotidiano

: È arrivato il momento di uscire dai social, di manifestarci e di manifestare. Per l’Italia, l’Europa, contro chi sm… - civati : È arrivato il momento di uscire dai social, di manifestarci e di manifestare. Per l’Italia, l’Europa, contro chi sm… - MonicaCirinna : Governo italiano totalmente isolato in Europa, gravi ripercussioni su borsa e economia. Fonti diplomatiche: nessun… - civati : Martedì a Milano non ci saranno solo Salvini e Orbán: ci saremo anche noi, per un'Italia e un'Europa diverse dalle… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’tra Matteoe Viktor. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di. “Va considerato come unsolo ed esclusivamente politico e non, dunque,“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e Senato. “I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti e tutti quelli che nemmeno si degnano di rispondere alla richiesta d’aiuto dell’Italia, per noi non dovrebbero più ricevere i fondi europei. E tra questi, al momento, c’è anche l’Ungheria”, dicono gli esponenti pentastellati. L’traha ovviamente provocato numerose polemiche: Insieme senza muri e Sentinelli dihanno organizzato un presidio in ...